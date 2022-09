Des avocats recherchent des données sur la violation du matériel électoral en Géorgie

ATLANTA (AP) – Une ancienne responsable du Parti républicain en Géorgie qui était un faux électeur en 2020 a déformé son rôle dans une violation présumée du matériel de vote dans un bureau des élections rurales deux mois après la dernière élection présidentielle, selon un dossier judiciaire.

Le dépôt lundi soir fait partie d’un procès plus large contestant la sécurité des machines à voter de l’État qui a été entraîné dans une enquête distincte sur les efforts de l’ancien président Donald Trump pour annuler sa perte en Géorgie.

Selon le dernier dossier, Cathy Latham a aidé à coordonner l’arrivée d’une équipe de criminalistique informatique au bureau des élections du comté de Coffee le 7 janvier 2021, les a accueillis à leur arrivée et a passé presque toute la journée là-bas à leur dire quoi copier. Cela s’est avéré être “pratiquement tous les composants du système électoral”, indique le dossier du tribunal. Cela réfute directement son témoignage dans une déposition sous serment et ses représentations dans les documents déposés auprès du tribunal, indique le document.

Le dépôt intervient en réponse à la tentative des avocats de Latham d’annuler les assignations à comparaître pour ses appareils électroniques personnels, y compris les téléphones portables, les ordinateurs et les périphériques de stockage.

Robert Cheeley, un avocat de Latham, n’a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Il avait précédemment déclaré que son client ne se souvenait pas de tous les détails de cette journée. Mais il a dit qu’elle “ne serait pas et n’a pas été sciemment impliquée dans une quelconque irrégularité lors d’une élection” et “n’a pas agi de manière inappropriée ou illégale”.

Latham a déclaré dans une déposition le mois dernier qu’elle avait déménagé au Texas au cours de l’été. En janvier 2021, elle était présidente du Parti républicain du comté de Coffee et présidente du caucus de l’État partie pour plus de 125 des petits comtés de Géorgie. Latham était également l’un des 16 républicains de Géorgie qui ont signé un certificat en décembre 2020 déclarant à tort que Trump avait remporté l’État et déclarant qu’ils étaient les électeurs «dûment élus et qualifiés» de l’État.

Trump a en fait perdu la Géorgie par près de 12 000 voix face au démocrate Joe Biden. L’enquête sur les efforts de Trump pour modifier les résultats comprend un appel téléphonique qu’il a passé au secrétaire d’État de Géorgie suggérant qu’il pourrait “trouver” juste assez de votes pour faire de Trump le vainqueur.

Le bureau du secrétaire d’État de Géorgie a décrit la copie des données du système électoral du comté de Coffee comme un “accès non autorisé présumé”. Il s’agit de la dernière de plusieurs violations présumées des données du système électoral à travers le pays liées aux alliés de Trump depuis sa défaite électorale.

L’avocat Sidney Powell et d’autres alliés de Trump ont participé à l’organisation de la copie du matériel électoral dans le comté de Coffee – il abrite 43 000 personnes et a voté massivement pour Trump – dans le cadre d’un effort plus large pour accéder au matériel de vote dans plusieurs États, selon à documents produits en réponse aux assignations à comparaître dans le procès de longue date concernant les machines à voter de Géorgie.

Les “données de Latham révéleront probablement des détails supplémentaires sur le travail effectué et les informations obtenues lors de la violation, ce qui a été fait avec le logiciel et les données compromis, et les personnes impliquées dans la planification et l’orchestration de la violation, ce qui expose les électeurs et les futures élections à un risque énorme, », indique le dossier.

Une pièce jointe au dossier de lundi juxtapose des citations de la déposition de Latham avec des images extraites de séquences de caméras de sécurité qui semblent directement contredire ses déclarations.

Latham a déclaré qu’elle était allée à son travail d’enseignante au lycée et s’était brièvement arrêtée au bureau électoral cet après-midi-là. Mais l’image vidéo la montre arriver à 11h37 tandis que les horodatages sur d’autres images la montrent là pendant une grande partie de la journée. Elle a également dit qu’elle n’avait pas vu de personnes spécifiques et n’en avait vu d’autres que brièvement, mais les images vidéo montrent le contraire.

Le procès qui comprend la lutte contre les appareils électroniques personnels de Latham a été initialement déposé plusieurs années avant les élections de 2020 par des électeurs individuels et la Coalition pour une bonne gouvernance, un groupe de défense de la sécurité électorale. Il allègue que les machines à voter à écran tactile de Géorgie ne sont pas sécurisées et cherche à les faire remplacer par des bulletins de vote en papier marqués à la main.

Le dossier de lundi indique que les plaignants ont identifié plusieurs documents spécifiques que Latham n’a pas produits en réponse à une citation à comparaître précédente. Il cherche à ce qu’un tiers fasse une copie médico-légale temporaire de ses appareils et recherche des documents réactifs.

Kate Brumback, L’Associated Press