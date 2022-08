Des avocats ont reçu plus de 70 millions de dollars d’honoraires dans l’effondrement mortel d’un condo en Floride

Les avocats qui ont obtenu un règlement de 1,1 milliard de dollars dans l’effondrement meurtrier l’année dernière d’un immeuble en copropriété en bord de mer en Floride ont reçu plus de 70 millions de dollars en honoraires lundi par un juge.

Le total était inférieur aux quelque 100 millions de dollars demandés par les avocats des 17 cabinets d’avocats, mais il n’y avait aucune garantie au départ qu’ils seraient jamais payés dans les jours qui ont suivi la chute de l’immeuble Champlain Towers South le 24 juin 2021, tuant 98 personnes.

Le juge du circuit de Miami-Dade, Michael Hanzman, a déclaré que les membres de la famille survivants et les personnes qui seules les unités et les biens perdus ont obtenu une indemnisation bien plus élevée que ce qui est typique dans des cas de recours collectifs aussi importants – et ce procès a été réglé en seulement un an.

« C’est un résultat remarquable. C’est sans précédent », a déclaré Hanzman lors d’une audience. «Ils ne reçoivent pas une maigre récupération ici. Ils sont essentiellement en train d’être guéris, ce qui n’arrive jamais dans ces cas. Hanzman a également fait remarquer que l’affaire “aurait pu être un désastre absolu”.

“Il avait tellement de potentiel pour dérailler”, a déclaré le juge. “Si les choses ne s’étaient pas bien passées, ils (les avocats) seraient repartis sans rien.”

Pourtant, le juge a déclaré que les 100 millions de dollars de frais juridiques demandés étaient trop élevés. Il a noté non seulement que les avocats ne s’étaient pas vu promettre un sou au départ lorsqu’ils ont pris l’affaire Champlain Towers, mais aussi que leur règlement rapide signifiait une réduction des heures impliquées.

Certains survivants ont également remis en question le montant plus élevé comme étant trop généreux compte tenu de l’ampleur de la tragédie, même s’ils ont reconnu le résultat extraordinaire.

“Personne ne devrait profiter de la mort de 98 humains”, a déclaré Marin Langerfeld, qui a perdu sa sœur et son mari dans l’effondrement.

“C’est la chose la plus difficile qui soit arrivée à la vie de notre famille”, a ajouté Kevin Spiegel, dont la femme Judith est décédée. “Nous porterons toujours cela autour.”

L’argent du règlement provient de 37 sources, dont des compagnies d’assurances, des firmes d’ingénierie et un immeuble en copropriété de luxe dont la construction récente à côté est soupçonnée d’avoir contribué aux dommages structuraux des Tours Champlain Sud. Aucune des parties n’admet d’acte répréhensible.

Un promoteur milliardaire de Dubaï a acheté le site en bord de mer de 1,8 acre (1 hectare) pour 120 millions de dollars, contribuant au règlement. On ne sait pas encore quelle structure s’élèvera sur le site.

Des audiences devant Hanzman et un deuxième juge sur les allégations de mort injustifiée ont eu lieu au cours des cinq dernières semaines. Michael Goldberg, le séquestre nommé par le tribunal chargé de l’affaire, a déclaré que les chèques devraient être distribués aux familles qui ont perdu des êtres chers à partir de la mi-septembre. Ceux qui n’ont perdu que des biens recevront la pleine valeur imposable de leurs logements, les taxes et autres frais étant pardonnés.

L’un des principaux avocats des plaignants, Harley Tropin, a déclaré que les 100 millions de dollars constituaient le plafond absolu des honoraires d’avocat et que le groupe était satisfait de tout ce qui avait été accordé.

“C’était un honneur d’être choisi pour essayer d’obtenir un résultat au nom de ces victimes. Il n’y a pas de tour d’honneur ici », a déclaré Tropin. “Les victimes passent en premier. Etait bon.”

Champlain Towers South avait des antécédents de problèmes d’entretien et des questions ont été soulevées quant à la qualité de sa construction d’origine et de ses inspections au début des années 1980. D’autres facteurs possibles de l’effondrement sont l’élévation du niveau de la mer causée par le changement climatique, qui pourrait causer des dommages dus à l’intrusion d’eau salée.

Une conclusion finale sur la cause est probablement dans des années. L’Institut national des normes et de la technologie supervise l’enquête.

Curt Anderson, Associated Press