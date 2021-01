Coleen Rooney a eu l’aide de « tiers » pour rédiger sa déclaration « Wagatha Christie » accusant Rebekah Vardy d’avoir divulgué ses informations privées à la presse, selon des documents judiciaires.

Les avocats de Mme Vardy affirment qu’une équipe de personnes – y compris des avocats – a lu la déclaration de Mme Rooney avant qu’elle ne soit publiée sur ses comptes Twitter et Instagram.

Si les accusations selon lesquelles il a été « préparé à l’avance » sont approuvées, des questions seront posées pour savoir si l’enquête de cinq mois de Mme Rooney sur les fuites était suffisamment approfondie.

Dans la déclaration, l’épouse de l’ancienne star anglaise Wayne Rooney a affirmé que l’épouse du footballeur, Mme Vardy, avait partagé de fausses histoires qu’elle avait publiées sur son compte Instagram personnel avec le journal The Sun.

Mme Rooney a tristement écrit: « J’ai enregistré et capturé toutes les histoires originales qui montrent clairement qu’une seule personne les a vues. C’est ……………. Le récit de Rebekah Vardy.

Mme Vardy – qui est mariée à l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy – nie les accusations et poursuit Mme Rooney en dommages-intérêts pour diffamation devant la Haute Cour de Londres.

Rebekah Vardy (haut) et Coleen Rooney watch England v Wales pendant l’Euro 2016 au Stade Bollaert-Delelis à Lens, France

Ils disent que les publications simultanées – sur les comptes Instagram et Twitter de Mme Rooney – visaient « une publicité maximale pour le message de l’accusé ».

Ils ont accusé Mme Rooney de ne pas avoir correctement vérifié si les informations divulguées pouvaient provenir d’elle ou de l’équipe du personnel de son mari.

Les documents, vus par The Sun, indiquaient: «Le message… semble avoir été préparé à l’avance.

« On en déduit que le défendeur était déjà parvenu à une (fausse) conclusion de responsabilité sur une » enquête « erronée et s’est précipité vers la publication sans avoir correctement examiné les preuves ni approfondi l’enquête. »

Rebekah Vardy est mariée à l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, photographiés ensemble aux Pride of Britain Awards en 2017

L’équipe juridique de Mme Vardy a maintenant demandé des informations sur la date de rédaction du message et sur qui savait quelles informations et à quel stade.

Un porte-parole de Mme Rooney pense que l’affaire de diffamation sera défendue avec succès.

Le mois dernier, des documents judiciaires ont affirmé que Rebekah Vardy avait admis avoir reçu de l’argent des photographes lorsqu’ils vendaient des photos d’elle et de sa famille.

Mme Vardy a déclaré qu’elle «recevrait un pourcentage des revenus de leur syndication» aux agences de presse.

Cela est venu après que Mme Vardy ait entraîné deux autres stars dans sa guerre à la Haute Cour cette semaine.

Des documents juridiques envoyés à la Haute Cour et vus par MailOnline montrent que Mme Rooney, 34 ans, a affirmé que Mme Vardy, 38 ans, « travaillait avec un certain nombre d’agences pour renforcer sa personnalité publique ».

Ils allèguent que Mme Vardy a « insisté » pour que les épouses et petites amies de l’équipe de la Coupe du monde 2018 en Russie en Russie aient posé pour une photo d’équipe devant un restaurant à Saint-Pétersbourg.

