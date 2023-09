Des avocats militants intentent une action en justice pour empêcher Trump de voter en 2024

Free Speech for People affirme que le républicain n’a pas le droit de se présenter car il conteste les résultats annoncés pour 2020

L’organisation à but non lucratif anti-Trump Free Speech for People a intenté une action en justice dans le Michigan visant à maintenir le favori républicain Donald Trump à l’écart du scrutin de 2024 dans l’État en arguant qu’il avait violé son serment présidentiel en participant à un scrutin. « insurrection » contre la Constitution.

La contestation – l’une des nombreuses poursuites similaires intentées par des groupes partageant les mêmes idées à travers les États-Unis – est basée sur la section trois du 14e amendement, une disposition rarement citée ratifiée en 1868 et conçue pour empêcher d’anciens responsables confédérés d’accéder à des postes de pouvoir dans le pays. le Congrès américain théoriquement reconstruit.

Alors que la clause interdit de se présenter à certains postes, quiconque a prêté serment à la Constitution, mais plus tard « engagé dans une insurrection ou une rébellion » encontre, « président » n’était pas inclus dans ces bureaux comme écrit – juste « électeur du président et du vice-président. »

Les avocats de Trump ont demandé le rejet de la plainte pour violation des droits constitutionnels du favori républicain, ainsi qu’une plainte similaire déposée par le même groupe au Minnesota et une autre au Colorado par le Center for Responsibility and Ethics de Washington.

La campagne visant à retirer Trump de manière préventive du scrutin constitue une ingérence électorale illégale ainsi qu’une tentative d’étouffer son droit à la liberté d’expression, énoncé dans le premier amendement, a déclaré Trump à plusieurs reprises.

Bien que les démocrates de la Chambre des représentants aient destitué Trump en raison de sa prétendue incitation à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole, il n’a jamais été reconnu coupable par le Sénat. Malgré l’usage fréquent du terme « insurrection » Selon les commentateurs des médias pour décrire le rassemblement devenu émeute, aucun des milliers de participants à l’événement qui ont ensuite été accusés de crimes liés à leur participation n’ont jamais été réellement accusés de rébellion ou d’insurrection, ce qui nécessiterait de prouver qu’ils s’étaient rendus au Capitole avec l’intention de renverser le gouvernement.

Free Speech for People prétend sur son site Internet avoir été fondé en réponse à la tristement célèbre décision de la Cour suprême de 2010, Citizens United, qui a donné le feu vert au flux désormais torrentiel de l’argent des entreprises vers la politique.

Alors qu’une grande partie de la littérature de l’organisation se concentre encore sur l’abrogation de cette décision extrêmement impopulaire, le groupe a apparemment recentré ce que l’Associated Press a décrit comme son objectif. « des ressources juridiques importantes » pour empêcher Trump de retourner au Bureau Ovale. En plus des poursuites qu’il a intentées dans le Michigan et le Minnesota, en 2021, le groupe a écrit des lettres aux responsables électoraux des 50 États pour insister sur le fait que Trump soit retiré de leurs bulletins de vote s’il tentait de se présenter à nouveau à la présidence.

La section trois du 14e amendement n’a pas été opposée à un candidat politique depuis 1919, lorsque le Congrès a refusé de siéger un membre socialiste de la Chambre au motif qu’il aurait apporté aide et réconfort à l’ennemi pendant la Première Guerre mondiale.