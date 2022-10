Des avocats fédéraux défendent l’accord d’asile entre le Canada et les États-Unis devant un tribunal supérieur et soutiennent que le système juridique américain est “équitable et juste”

Les défenseurs des réfugiés comparaissant devant la Cour suprême du Canada jeudi ont fait valoir que l’Entente sur les tiers pays sûrs régissant les demandes d’asile entre le Canada et les États-Unis viole la Charte des droits et libertés.

À l’été 2020, la Cour fédérale s’est rangée du côté des défenseurs et a statué que l’accord violait l’article sept de la Charte des droits et libertés, qui protège le droit d’un individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.

Le printemps suivant, la Cour d’appel fédérale s’est rangée du côté du gouvernement fédéral et a annulé cette décision, ouvrant la voie à des plaidoiries devant le plus haut tribunal du Canada.

L’accord de 16 ans reconnaît les deux pays comme «sûrs» pour les migrants et stipule que les demandeurs d’asile sont tenus de demander l’asile dans le premier pays où ils arrivent. Cela signifie que les autorités frontalières canadiennes renverraient aux États-Unis tout réfugié potentiel. les demandeurs arrivant à un passage frontalier officiel des États-Unis vers le Canada.

Pour contourner les termes de l’accord, des personnes aux États-Unis qui demandent l’asile au Canada ont traversé illégalement la frontière entre les points d’entrée officiels, puis ont demandé l’asile une fois au Canada.

De nombreux demandeurs d’asile sont entrés au Canada entre des points d’entrée à des endroits comme le chemin Roxham au Québec. D’autres ont fait des voyages périlleux dans la neige profonde et les températures glaciales, mettant leur vie en danger.

Le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnistie internationale, le Conseil canadien des Églises et un certain nombre d’autres parties ont fait valoir que le risque associé à ces voyages transfrontaliers et le péril auquel sont confrontés les demandeurs déboutés lorsqu’ils sont renvoyés aux États-Unis violent l’article 7 de la charte.

Andrew Brouwer, un avocat agissant pour le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International et le Conseil canadien des Églises, a fait valoir jeudi que l’accord devrait être abandonné car les demandeurs déboutés qui sont renvoyés aux États-Unis sont automatiquement détenus, mal traités et risquent parfois l’expulsion.

Rowe : La détention aux États-Unis n’est pas automatique

Lorsque le juge Malcolm Rowe a contesté Brouwer sur sa description des détentions aux États-Unis, Brouwer a concédé qu’elles n’étaient peut-être pas automatiques, mais que la détention restait le “par défaut” pour les personnes renvoyées dans le sud.

“Non, non, non. Le défaut n’est pas automatique. Automatique signifie sans exception”, a déclaré Rowe, ajoutant que renvoyer quelqu’un aux États-Unis ne les expose pas à un plus grand risque, car ceux qui se trouvent illégalement au Canada pourraient également être détenus ici.

“Je dirais qu’il y a un risque très sérieux d’être détenu si vous êtes illégalement aux États-Unis de manière exactement parallèle – il y a un risque que vous soyez détenu si vous êtes illégalement au Canada”, a-t-il déclaré.

Si “il est clair qu’ils sont entrés illégalement, leur présence n’est pas conforme à la loi. À quoi vous attendriez-vous ?”

Dans sa décision de 2020, la Cour fédérale a statué que les garanties pour les réfugiés aux États-Unis sont « illusoires » car elles peuvent être difficiles d’accès et a cité des exemples de personnes qui ne peuvent pas accéder à ces garanties au Canada ou aux États-Unis.

Les garanties ne sont pas “illusoires”, selon le gouvernement

Jeudi, des avocats du gouvernement ont déclaré à la Cour suprême que les réfugiés avaient accès à des garanties juridiques dans ce pays.

“Des soupapes de sécurité sont disponibles”, a déclaré l’avocate du gouvernement Marianne Zoric au tribunal. “Ils sont disponibles en droit, et donc tout recours disponible en droit … n’est pas illusoire.”

Zoric a déclaré que deux des plaideurs dans cette affaire avaient eu accès à une assistance juridique dans leur tentative de demander l’asile au Canada. L’une de ces familles, a déclaré Zoric, a contacté un avocat alors qu’il était à la frontière pour faire sa demande et cet avocat a demandé avec succès à la Cour fédérale de leur accorder un séjour temporaire au Canada.

“Comment peut-on dire que ces soupapes de sécurité sont illusoires alors qu’elles existent ?” Zoric a demandé au tribunal.

Le juge Malcolm Rowe prend place sur le banc de la Cour suprême à Ottawa le 2 décembre 2016. (Fred Chartrand/Presse Canadienne)

Le juge Rowe a également déclaré au tribunal que les arguments en faveur de la suppression de l’accord ignoraient le processus d’appel dans le système d’immigration américain.

“Je dois dire que je trouve que le fait que le juge de la Cour fédérale ait balayé tout le système d’appel en matière d’immigration et l’évaluation des demandes d’asile est extraordinaire”, a-t-il déclaré à la cour.

Le gouvernement fédéral a soutenu qu’il existe de nombreuses protections pour les demandeurs d’asile dans le système juridique américain auxquelles les demandeurs renvoyés du Canada peuvent avoir accès.

Zoric a exhorté le plus haut tribunal à garder à l’esprit que les personnes transitant par les États-Unis pour demander l’asile au Canada ne sont pas renvoyées dans leur pays d’origine, mais aux États-Unis.

“Ce n’est pas un retour dans le pays de la persécution. C’est un retour dans le système juridique étranger”, a déclaré Zoric. “Vous devriez commencer par la présomption de respect du système juridique étranger.

“C’est un système juridique américain. Lorsque vous avez une démocratie comme les États-Unis, vous devez présumer que le système juridique étranger est juste et équitable et si vous voulez déplacer cela, vous avez un lourd fardeau.”

Rowe a commenté ce point plus tôt dans la journée. Il a déclaré qu’aux États-Unis – un pays de 350 millions d’habitants où environ deux millions de personnes traversent illégalement la frontière chaque année – des erreurs judiciaires peuvent se produire mais n’entachent pas nécessairement le système juridique américain.

À la fin de la journée d’audience, le tribunal a ajourné pour prendre l’affaire en délibéré.