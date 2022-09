Des avocats exposent les «échecs» de la réponse de la GRC à la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse

Les avocats de la plupart des familles des 22 personnes tuées lors de la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse ont présenté mardi des évaluations brutales des “défaillances” de la GRC avant, pendant et après l’horrible massacre.

La Mass Casualty Commission qui a mené l’enquête sur les événements tragiques des 18 et 19 avril 2020 a entendu les observations finales des membres de la famille de nombreuses victimes lors d’audiences à Truro, en Nouvelle-Écosse, soit par l’intermédiaire d’avocats, soit en s’exprimant en leur propre nom.

Sandra McCulloch de Patterson Law, qui représente la plupart des familles des victimes, a décrit « un grand nombre de manquements », notamment le manque de formation et d’équipement appropriés pour que la GRC puisse faire face à un tireur mobile et actif la nuit dans une zone boisée, et un champ de tir des problèmes de communication entre les agents et le public.

Les familles se sont également plaintes de la façon dont la GRC les a traitées après le massacre et des problèmes de procédure avec la commission elle-même. “Ce n’est pas le moment d’hésiter à attribuer des responsabilités, de peur que cela puisse avoir l’apparence d’un blâme”, a déclaré McCulloch à la commission.

“Nos clients méritent une évaluation franche et honnête de ce qui n’a pas fonctionné, avant, pendant et après la perte massive.”

De nombreux membres des familles des victimes ont assisté à l’audience mardi, dont Nick Beaton, dont l’épouse enceinte Kristen Beaton a été tuée le matin du 19 avril dans la petite communauté de Debert.

S’exprimant aux côtés de McCulloch en dehors de l’enquête, Beaton a déclaré aux journalistes qu’il était important de venir en personne “parce que c’est notre vie”.

Beaton et les autres familles des victimes ont exprimé leur déception de ne pas pouvoir interroger directement les principaux témoins, dont la partenaire du tireur Lisa Banfield ou des agents de la GRC occupant des postes clés pendant la fusillade.

Mardi, Beaton a déclaré qu’il y avait “beaucoup plus” qui aurait pu être fait par la commission, mais il attend leur rapport final pour décider si quelque chose de précieux provenait de l’enquête que les familles avaient tant de mal à obtenir.

“Il y a de l’espoir. C’est tout ce que nous avions, c’est de l’espoir. Je veux dire, nous nous sommes battus pour l’obtenir, nous avons exprimé nos préoccupations en cours de route. Moi et les autres membres de la famille que je connais, c’est tout ce qu’il nous reste, c’est de l’espoir, parce que nous essayé toutes les autres avenues », a déclaré Beaton.

Des personnes tiennent des pancartes lors d’un rassemblement dans le parc Victoria à Halifax le 27 juillet 2020, appelant à une enquête publique sur le massacre de Portapique. (Patrick Callaghan/CBC)

McCulloch a soulevé ce qu’elle a appelé des “faits critiques” qui s’appliquaient à diverses victimes.

Par exemple, le premier appel au 911 de la victime Jamie Blair au sujet de son mari Greg ayant été abattu dans la communauté rurale de Portapique juste après 22 heures le 18 avril a informé la police que le tireur Gabriel Wortman conduisait une fausse voiture de la GRC.

Mais, l’enquête a appris que la GRC a rapidement supposé que la voiture était un ancien modèle déclassé sans décalcomanies ni lumières en vinyle.

Il y avait une “quantité démesurée de balles perdues” lors de la collecte et du traitement des renseignements, McCulloch a déclaré qu’il ne semblait y avoir aucune structure en place pour s’assurer que des informations vitales ne passaient pas entre les mailles du filet.

Elle a dit qu’il est “incompréhensible” que le commandant des incidents critiques, le sergent-chef. Jeff West ne savait pas qu’il y avait deux témoins clés, tirant sur les survivants Andrew et Kate MacDonald, jusqu’au lendemain matin.

De nombreux fils d’enquête n’ont pas été suivis, a déclaré McCulloch, notamment le fait de ne pas suivre les enfants restés cachés et de regarder le tireur se déplacer dans la communauté, ou de demander aux autres résidents de la petite communauté ce qu’ils pourraient partager sur la situation.

«Ironiquement, je parle de membres de la communauté que la GRC aurait pu simultanément avertir et potentiellement mettre en sécurité», a déclaré McCulloch. “Il y avait une opportunité d’échange d’informations précieuses qui aurait dû avoir lieu et qui ne s’est pas produite – au détriment de tout le monde.”

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Elle a déclaré que le manque de formation de la GRC est évident dans la décision de n’autoriser qu’une équipe de trois agents à Portapique pendant des heures le 18 avril, sans équipement de vision nocturne. Cela était enraciné dans la peur d’être pris en embuscade par le tireur ou d’être touché par des tirs croisés avec d’autres policiers.

Cela, et le manque d’outils comme le GPS pour montrer où se trouvaient les membres, ont amené les clients à se demander si les enfants des victimes laissés cachés pendant des heures auraient pu être secourus plus tôt, ou si la mort d’autres personnes aurait pu être évitée, a-t-elle déclaré.

Divers problèmes de communication comprenaient une structure de commandement «désorganisée», de nombreux membres de la GRC ne sachant pas qui était responsable, a déclaré McCulloch. D’autres, comme le Sgt. Andy O’Brien, qui avait bu ce soir-là, a appelé des instructions de sa propre maison. Un autre agent de Portapique n’a pas correctement partagé les connaissances locales d’une route secondaire hors de la communauté.

C’était un échec « flagrant » de ne pas envoyer d’informations précises et en temps opportun au public sur ce qui se passait, a déclaré McCullch, et en fait de déformer la situation en ne l’appelant qu’une plainte d’armes à feu dans un tweet qui est resté jusqu’au 19 avril.

McCulloch a également soulevé des inquiétudes quant à la fréquence à laquelle le soutien aérien de la GRC n’était pas disponible, à la façon dont les agents d’intervention sont revenus aux cartes papier lorsqu’ils ne pouvaient pas accéder aux cartes informatisées détaillées de Portapique, n’ont pas informé la police de Truro de la situation tout de suite et n’ont pas utilisé l’alerte d’urgence système.

La réplique du croiseur de la GRC du tireur qui a été utilisée lors de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse a été créée avec une Ford Taurus 2017 désaffectée. (Commission des pertes massives)

De nombreuses erreurs de la GRC tout au long de leur réponse sont dues à la “vision du tunnel”, a déclaré McCulloch, où la police a choisi un scénario “le plus probable” en fonction de ce que les témoins leur disaient, ou de la façon dont les agents pensaient que les explosions autour d’eux signifiaient que le tireur était toujours à Portapique longtemps après son départ.

McCulloch a exhorté la commission à ne pas voir ces lacunes à travers le prisme des membres de la GRC qui ont suggéré qu’elles étaient le résultat d’un manque de financement et de ressources lors d’un événement « sans précédent ». Au lieu de cela, il s’agissait “d’erreurs fondamentales qui ont contribué à la nature sans précédent” de la tragédie.

Il y a également eu “de nombreuses occasions manquées” pour la GRC d’approfondir ses connaissances sur le tireur avant la fusillade, a déclaré McCulloch, puisque Wortman n’était pas étranger à la police étant donné qu’il avait agressé un adolescent des années auparavant, et deux rapports de menaces et d’armes illégales. en 2010 et 2011.

McCulloch a également déclaré qu’il y avait aussi le rapport de la voisine de Portapique, Brenda Forbes, en 2013, qui a déclaré avoir parlé à la GRC de la violence du tireur contre Banfield. Cela a été réfuté par des preuves “discutables” de l’officier qui a pris sa plainte, a-t-elle dit.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait également signalé le tireur pour contrebande présumée dans le passé.

Toutes ces informations préalables prises ensemble et correctement étudiées auraient pu révéler que le tireur était une personne préoccupante, a déclaré McCulloch. La GRC avait le tireur sur son radar, a-t-elle dit, mais faute d’accès à diverses bases de données, le radar a été “éteint encore et encore”.

“Que ce soit parce qu’il était un homme blanc riche qui se présentait intelligemment comme pro-police et qui bénéficiait de l’attention particulière d’un agent de la GRC, ou que la GRC ou d’autres organismes d’application de la loi n’ont tout simplement pas pris le temps de noter et d’enquêter réellement ces drapeaux rouges, le résultat est le même”, a déclaré McCulloch.

“L’agresseur n’a fait l’objet d’aucun contrôle réel et a été laissé libre de dévaster nos communautés comme il l’entendait.”

McCulloch a également déclaré que les familles des victimes n’en voulaient pas à Const. La famille de Heidi Stevenson leurs deux agents de liaison avec la famille fournis par la GRC. Mais ils étaient “douloureux” de voir le large écart entre la façon dont les proches de Stevenson étaient soutenus parce qu’ils étaient liés à un officier de la GRC décédé, mais un seul officier “dépassé” s’est occupé des familles restantes pour 21 victimes.

Bien que McCulloch ait déclaré que les familles pourraient ne rien obtenir de plus de la GRC à part les excuses générales isolées de quelques membres, elles peuvent toujours tirer quelque chose de substantiel de l’enquête si la commission conçoit ses recommandations en fonction des erreurs commises et des changements que la GRC doit apporter. vers l’avant.

D’autres avocats de la famille ont fait des suggestions mardi sur la mise à jour de la formation “déploiement rapide d’action immédiate” (IARD) pour faire face aux scénarios nocturnes dans les zones boisées comme Portapique. Ils ont déclaré que les agents devraient également être mieux formés à la sécurisation des scènes de crime, car certaines victimes n’ont pas été retrouvées pendant des heures.

La commission continuera d’entendre les soumissions finales pour le reste de la semaine.