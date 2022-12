Des avocats demandent la libération d’un suspect dans le scandale de corruption de l’UE

BRUXELLES (AP) – Les avocats d’un ancien vice-président du Parlement européen soupçonné d’être au centre de l’un des plus grands scandales de corruption de l’Union européenne ont demandé jeudi sa libération de prison avec un dispositif de suivi de la police.

Les procureurs belges accusent Eva Kaili de corruption, d’appartenance à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent. Elle est en détention depuis le 9 décembre. Son partenaire, Francesco Giorgi, conseiller au Parlement européen, est emprisonné pour les mêmes charges.

Les deux sont soupçonnés de travailler avec l’ancien patron de Giorgi, Pier Antonio Panzeri, un ancien législateur européen. Selon des mandats d’arrêt, Panzeri “est soupçonné d’intervenir politiquement auprès de membres travaillant au Parlement européen au profit du Qatar et du Maroc, contre paiement”.

Les juges de Bruxelles envisageaient de libérer Kaili, un ancien présentateur de journaux télévisés grec. Les membres de son équipe juridique ont déclaré qu’ils s’attendaient à une décision plus tard jeudi.

“Nous avons demandé que … Kaili soit placée sous un système de surveillance électronique, avec un bracelet”, a déclaré son avocat belge, André Risopoulos, aux journalistes devant le palais de justice.

Risopolous a déclaré que Kaili « joue un rôle actif dans l’enquête. Elle rejette toutes les allégations de corruption à son encontre. Lui et l’avocat grec de la famille de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, ont refusé de commenter davantage l’audience.

Kaili, 44 ans, a été démis de ses fonctions au Parlement européen la semaine dernière après que des accusations ont été portées contre elle. L’assemblée de l’UE a interrompu les travaux sur les dossiers impliquant le Qatar alors qu’elle enquête sur l’impact que le scandale de la corruption en espèces et en cadeaux contre influence aurait pu avoir. Le Qatar nie avec véhémence toute implication.

Le scandale a attiré l’attention alors que le Qatar accueillait la Coupe du monde de football. La petite nation du Golfe riche en énergie a vu son profil international augmenter alors que Doha utilisait ses immenses champs de gaz naturel offshore pour faire du pays l’un des pays les plus riches par habitant au monde et pour alimenter ses ambitions politiques régionales.

Le Maroc n’a pas encore répondu aux allégations selon lesquelles son ambassadeur en Pologne aurait pu être impliqué.

Les procureurs belges demandent également la remise de l’épouse et de la fille de Panzeri d’Italie, où elles ont été assignées à résidence pour des accusations similaires.

Un quatrième suspect en Belgique – Niccolo Figa-Talamanca, secrétaire général de l’organisation non gouvernementale No Peace Without Justice – a également été inculpé pour cette affaire.

Le scandale a attiré l’attention du public au début du mois après que la police a lancé plus de 20 raids, principalement en Belgique mais aussi en Italie. Des centaines de milliers d’euros ont été retrouvés dans une maison et dans une valise d’un hôtel à Bruxelles. Des téléphones portables, du matériel informatique et des données ont été saisis.

Dimitrakopoulos a rendu visite à l’homme politique en prison mercredi pendant plusieurs heures. Il a suggéré que Kaili blâme son partenaire Georgi, avec qui elle a une petite fille, et qu’elle ne posait aucun risque de fuite.

« Elle est très troublée ; elle se sent trahie par son partenaire. Elle lui a fait confiance, il l’a contredite », a déclaré Dimitrakopoulos aux journalistes grecs. “Une personne qui a perdu sa liberté est misérable, et quand elle a un enfant de 2 ans qui l’attend, qui est essentiellement orphelin parce que son père est également en prison, elle est encore plus misérable.”

Selon les transcriptions des déclarations de Giorgi aux procureurs du 10 décembre, que le journal italien La Repubblica et le quotidien belge Le Soir ont déclaré avoir obtenues, Giorgi a avoué gérer l’argent pour le compte d’une “organisation” dirigée par Panzeri.

“J’ai tout fait pour l’argent, dont j’avais besoin”, a déclaré Giorgi aux procureurs, a rapporté La Repubblica. Il a également essayé de protéger son partenaire, demandant que Kaili soit libéré de prison.

___

Elena Becatoros à Athènes a contribué à ce rapport.

Lorne Cook, l’Associated Press