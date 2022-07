Des avis et des avertissements de chaleur sont en place pour 100 millions d’Américains

La chaleur prolongée et le manque de pluie ont provoqué un déplacement du sol à Fort Worth, au Texas, provoquant près de 200 ruptures de conduites d’eau au cours du dernier mois. Et le plus grand service d’ambulance d’Oklahoma a déclaré plus tôt cette semaine qu’il avait constaté une augmentation des urgences sanitaires liées à la chaleur à Oklahoma City et à Tulsa.

Sur la côte Est, des avis de chaleur sont en place le long d’une grande partie du corridor de l’Interstate 95 de Philadelphie à Boston, ainsi que dans certaines parties du nord de l’État de New York et du sud de la Nouvelle-Angleterre. Les sommets réels se situeront entre le milieu et le haut des années 90, tandis que les indices de chaleur atteindront 105 degrés. La chaleur devant s’intensifier tout au long du week-end, plusieurs villes ont ouvert des centres de refroidissement pour les résidents.

La région de Boston devrait connaître cinq ou six jours consécutifs au-dessus de 90 degrés cette semaine et tout au long du week-end, a déclaré Kyle Pederson, météorologue du Weather Service en Nouvelle-Angleterre. La dernière fois que la ville a connu six jours consécutifs à plus de 90 degrés, c’était en juillet 2016. La température moyenne à Boston pour cette période de l’année est de 83 degrés.

La ville de New York devrait également connaître une chaleur supérieure à la normale jusqu’à mardi, a déclaré James Tomasini, météorologue du service météorologique de la ville. Les températures seront dans les années 90; la moyenne pour juillet est de 84 degrés.