Des avions vont bientôt s’écraser avec des ovnis ? Continuer à lire

Les extraterrestres existent-ils ? La réponse à cette question reste inconnue, à ce jour. Le débat sur ce sujet dure depuis des décennies maintenant. Cependant, le résultat a toujours été peu concluant. Bien qu’il n’y ait toujours aucune preuve concrète de l’existence d’une vie extraterrestre (ET), les observations d’OVNI ne sont pas nouvelles pour les gens du monde entier.

En fait, ces observations étaient un phénomène culturel, en quelque sorte, aux États-Unis dans les années 40 et 50. À tel point qu’Hollywood s’est donné pour mission dans les années 90 et 2000 de nous décharger de toutes ces théories du complot sous forme de films. Hommes en noir, extraterrestres contre. Predators et Aliens In The Attic, parmi tant d’autres, ne sont que des histoires fictives sur le contact extraterrestre-humain. Cependant, de nombreux livres et vidéos sur les réseaux sociaux contiennent des preuves d’observations d’OVNI.

Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement américain était sous le scanner pour avoir caché des preuves prouvant l’existence de la vie extraterrestre. De nombreux responsables de haut niveau ont affirmé avoir travaillé dans les domaines de la recherche sur la vie extraterrestre et ont affirmé que l’Amérique cachait des preuves de l’existence d’extraterrestres. Une nouvelle affirmation, par le membre du Congrès américain Tim Burchett, a pris les médias sociaux par amusement. Il a récemment déclaré que le jour où les ovnis remplaceront les avions dans le ciel n’est pas trop loin. Selon lui, les accidents d’avions vont augmenter en raison des collisions avec des ovnis dans les années à venir.

L’homme de 57 ans suggère qu’une intervention militaire serait le seul moyen pour nous de pouvoir faire voler notre avion dans le ciel. Il a en outre ajouté que bien que la NASA ait plusieurs plans pour faire face aux extraterrestres, il ne pense pas qu’ils seront suffisants pour empêcher les extraterrestres d’envahir notre ciel. Il a demandé au gouvernement américain de révéler la vérité et de révéler toutes les informations dont il dispose sur les ovnis et la vie extraterrestre. Il a également déclaré que les gens méritaient de savoir ce qui se passait et a suggéré que l’existence d’extraterrestres a le potentiel de nous unir en tant qu’êtres humains.

