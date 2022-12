Des avions sud-coréens tirent des coups de semonce alors que des drones nord-coréens traversent la frontière

L’armée sud-coréenne a tiré des coups de semonce, dépêché des avions de chasse et fait voler des moyens de surveillance à travers la frontière fortement fortifiée avec la Corée du Nord lundi, après que des drones nord-coréens ont violé son espace aérien pour la première fois en cinq ans, ont déclaré des responsables.

L’armée sud-coréenne a détecté cinq drones en provenance de Corée du Nord traversant la frontière, et un s’est rendu jusqu’au nord de la région de la capitale sud-coréenne, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées sud-coréens.

L’armée a répondu en tirant des coups de semonce avant de lancer des avions de combat et des hélicoptères d’attaque pour abattre les drones nord-coréens. L’un des appareils, un avion d’attaque léger KA-1, s’est écrasé au décollage mais ses deux pilotes se sont tous deux éjectés en toute sécurité, selon le ministère de la Défense.

On ne savait pas immédiatement si les drones avaient été abattus.

Des drones sud-coréens ont probablement volé en réponse

La Corée du Sud a également envoyé des moyens de surveillance près et de l’autre côté de la frontière pour photographier les principales installations militaires en Corée du Nord dans le cadre des mesures correspondantes contre les vols de drones nord-coréens, ont déclaré les chefs d’état-major. Il n’a pas précisé, mais certains observateurs disent que la Corée du Sud a probablement fait voler des drones sans pilote à l’intérieur du territoire nord-coréen.

La confirmation publique par la Corée du Sud de toute activité de reconnaissance à l’intérieur de la Corée du Nord est très inhabituelle et reflète probablement la volonté du gouvernement conservateur dirigé par le président Yoon Suk Yeol de sévir contre les provocations nord-coréennes.

C’est la première fois que des drones nord-coréens pénètrent dans l’espace aérien sud-coréen depuis 2017, lorsqu’un drone nord-coréen présumé s’est écrasé en Corée du Sud. Des responsables militaires sud-coréens ont déclaré à l’époque que le drone avait photographié un système de défense antimissile américain en Corée du Sud.

La Corée du Nord a déjà vanté son programme de drones, et des responsables sud-coréens ont déclaré que le Nord possédait environ 300 drones. En 2014, plusieurs drones nord-coréens présumés ont été découverts au sud de la frontière. Les experts ont déclaré qu’ils étaient de basse technologie mais pourraient être considérés comme une menace potentielle pour la sécurité.

Tirs récents de missiles

Vendredi dernier, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée vers ses eaux orientales, selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens. Le lancement a été considéré comme une protestation contre les exercices aériens conjoints sud-coréens et américains que la Corée du Nord considère comme une répétition d’invasion.

Cette année, la Corée du Nord a effectué un nombre sans précédent d’essais de missiles dans ce que certains experts appellent une tentative d’améliorer ses armements et de faire pression sur ses rivaux pour qu’ils fassent des concessions telles que la levée des sanctions lors de futures négociations. Récemment, le Nord a également affirmé avoir effectué des tests majeurs nécessaires à l’acquisition de son premier satellite espion et d’un missile balistique intercontinental plus mobile capable d’atteindre le continent américain.