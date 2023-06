Des avions pulvérisent pour éloigner la teigne spongieuse des arbres – Shaw Local

Les efforts pour lutter contre la mite spongieuse envahissante se poursuivront mercredi dans plusieurs régions du nord de l’Illinois, lorsque des avions jaunes « tracteurs aériens » volant à basse altitude pulvériseront un produit de perturbation de l’accouplement organique et biodégradable.

Avec la capacité de complètement dénuder les arbres année après année, les papillons spongieux ont le potentiel d’endommager gravement les arbres et les forêts. Mais depuis qu’un comté de l’Illinois a été mis en quarantaine pour la première fois – le comté de Lake en 2000 – les traitements de prévention se sont avérés efficaces pour ralentir la propagation de l’insecte vers l’ouest.

Si le temps le permet, les zones recevront une application de phéromone qui attire et confond les papillons spongieux mâles, les empêchant de se reproduire. La substance n’affecte pas les autres insectes, les mammifères ou l’environnement, et elle est fabriquée à partir de matériaux de qualité alimentaire, selon le ministère de l’Agriculture de l’Illinois, qui effectue les traitements annuels en partenariat avec le United States Forest Service et la Slow the Spread Foundation.

Historiquement connues sous le nom de « spongieuses », les chenilles de la spongieuse ont une période d’alimentation qui dure entre sept et 10 semaines au printemps et en été. Une seule chenille de papillon spongieux peut manger 11 pieds carrés de végétation au cours de sa vie.

« Contrairement à l’agrile du frêne, un autre ravageur non indigène qui se nourrit exclusivement de frênes, le papillon spongieux n’est pas un mangeur difficile », selon un communiqué de presse du département. « Il dévorera presque tout ce qui est feuillu et vert car il se nourrit de plus de 250 espèces de plantes, mais préfère particulièrement les chênes et les saules. »

L’agent de confusion sexuelle à pulvériser mercredi est l’une des deux méthodes utilisées. Une précédente pulvérisation d’insecticide connu sous le nom de BTK ou Bacillus thuringiensis kurstaki a eu lieu le mois dernier dans des régions d’Aurora, Galena, Lemont et West Chicago.

Des spécialistes de la teigne spongieuse seront sur le terrain pour le programme de pulvérisation au fur et à mesure. Au total, 32 000 acres seront traités cette année.

UN carte du plan de traitement peut être trouvé à tinyurl.com/IllinoisSpongyMothMap. Plus Informations sur le ralentissement de la propagationy compris les étiquettes des produits et les questions fréquemment posées, sont disponibles à l’adresse tinyurl.com/ILSlowTheSpread.

• Jenny Whidden est une rédactrice sur le changement climatique et l’environnement qui travaille avec le Daily Herald dans le cadre d’un partenariat avec Report For America soutenu par La conservation de la nature. Pour aider à soutenir son travail avec un don déductible des impôts, voir dailyherald.com/rfa.

https://www.dailyherald.com/news/20230620/if-you-see-yellow-planes-above-theyre-spraying-to-keep-the-spongy-moth-off-trees