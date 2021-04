Des avions militaires russes bourdonnent l’Alaska au rythme le plus élevé depuis l’effondrement de l’Union soviétique, selon le commandant américain

L’armée de l’air américaine connaît la «plus grande activité» d’avions russes au-dessus de l’Alaska depuis la guerre froide, a déclaré un haut commandant américain.

L’activité militaire accrue dans la région est attribuée à l’expansion des activités de la Russie, selon les généraux de l’armée de l’air.

Le commandant américain de haut rang, le lieutenant-général de l’armée de l’air David Krumm, a déclaré mercredi que l’activité était pénible pour les unités qui interceptaient, mais qu’elles la géraient bien.

Le lieutenant général est le dernier responsable militaire américain à avoir mis en garde contre ces vols, qui ont «considérablement augmenté».

Il a expliqué lors d’un événement de l’Air Force Association: «En fait, l’activité la plus élevée que nous ayons eue depuis la chute de l’Union soviétique s’est produite l’année dernière.

«Nous avons donc intercepté plus d’avions dans et autour de la zone d’identification de la défense aérienne de l’Alaska (ADIZ) que depuis très, très longtemps.»

L’ADIZ n’est pas l’espace aérien américain, mais les avions américains interceptent souvent les avions russes qui y pénètrent.

«Nous avons intercepté plus de 60 avions l’an dernier dans et autour de l’ADIZ de l’Alaska. Nous surveillons plus que cela », a déclaré Krumm, ajoutant que les avions de combat F-22, les avions d’alerte précoce et de contrôle E-3 et les pétroliers KC-135 sont généralement impliqués.

«Bien qu’il y ait une pression sur nos unités, je vous dirai qu’elles la gèrent très, très efficacement», a ajouté Krumm.

La réalisation de ces interceptions a «un certain coût pour la préparation», mais les unités en Alaska l’ont équilibré avec d’autres demandes, a déclaré Krumm.

Il a ajouté: «Franchement, c’est aussi un bon exercice pour nous, de pouvoir parcourir de grandes distances, de pouvoir exécuter des interceptions de manière professionnelle et opportune, et ils le font avec style.

Plus tôt ce mois-ci, le général Glen VanHerck, qui dirige le Commandement du Nord des États-Unis et le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, a déclaré aux sénateurs que les États-Unis et le Canada avaient répondu à plus de ces vols en 2020 qu’au cours de n’importe quelle année depuis la guerre froide.

«Nous sommes de retour dans la compétition par les pairs», a-t-il déclaré lors d’une discussion du Defense Writers Group.

«De toute évidence, la Russie tente de réaffirmer sur la scène mondiale son influence et ses capacités. C’est exactement ce qui se passe.

«C’est une grande compétition de puissance», a-t-il ajouté.

«La différence entre le passé et le présent est que les interceptions sont plus complexes – multi-accès, multi-plates-formes et souvent elles entreront dans le [air defense identification zone] et restez pendant des heures.





«Ce serait la différence significative. Mais pourquoi cela se poursuit-il? Il s’agit de la concurrence entre pairs dont nous avons parlé. »

Les responsables américains ont également exprimé leur inquiétude concernant l’activité militaire de la Russie dans tout l’Arctique, qui comprend la rénovation des bases, le déploiement de plus d’unités et l’augmentation des exercices.

VanHerck a déclaré au Comité des services armés de la Chambre en avril qu’une «douzaine» d’installations militaires russes dans l’Arctique qui «dormaient» après la guerre froide avaient été «revitalisées» et que Moscou ajoutait des capacités de défense et offensives à la région.