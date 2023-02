Des avions militaires chinois pénètrent dans l’espace aérien de Taïwan alors que les États-Unis suivent un ballon de surveillance

Plus d’une douzaine d’avions militaires chinois et quatre navires de guerre ont été détectés autour de Taïwan vendredi matin, ont indiqué des responsables de la défense.

Les incursions d’avions de combat chinois sont devenues presque quotidiennes ces derniers mois, mais le spectacle d’agression de vendredi précède la visite du secrétaire d’État Antony Blinken.

Un ballon de surveillance chinois à haute altitude a également été repéré dans le ciel au-dessus du Montana jeudi, incitant certains sénateurs à demander à Blinken d’annuler son voyage.

LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN SURVEILLE UN BALLON ESPION CHINOIS SUSPECTÉ AU-DESSUS DES ÉTATS DU NORD

Le sénateur Steve Daines, R-Mont., a demandé un briefing complet sur la sécurité du secrétaire à la Défense Lloyd Austin à propos du ballon, affirmant que la base aérienne de Malmstrom (AFB) et les champs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) des États-Unis pourraient être les cibles de l’opération de renseignement.

Austin, qui visitait le camp Navarro aux Philippines lorsque la nouvelle a éclaté, a convoqué une réunion avec de hauts responsables du ministère de la Défense et a décidé de ne pas entreprendre d’action militaire en raison du “risque pour la sûreté et la sécurité des personnes sur le terrain à cause de l’éventuel champ de débris”. “, selon un haut responsable de la défense.

L’armée taïwanaise, quant à elle, a activé des avions, des navires de guerre et des systèmes de missiles terrestres vendredi matin pour surveiller l’incursion de la Chine.

Bi-khim Hsiao, l’envoyé de Taïwan aux États-Unis, a déclaré le mois dernier que l’île avait tiré d’importantes leçons de l’invasion russe de l’Ukraine.

“Tout ce que nous faisons maintenant est d’empêcher que la douleur et la souffrance de la tragédie de l’Ukraine ne se répètent dans notre scénario à Taiwan”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press. “Donc, en fin de compte, nous cherchons à dissuader l’utilisation de la force militaire. Mais dans le pire des cas, nous comprenons que nous devons être mieux préparés.”

Adam Sabes de Fox News a contribué à ce rapport.