Des avions de combat américains ont lancé aujourd’hui des frappes aériennes contre deux cibles iraniennes en Syrie pour se venger d’une série d’attaques de drones et de missiles contre des bases et des troupes américaines.

Le Pentagone a révélé cette escalade dans un contexte de craintes intenses que le conflit Israël-Hamas ne dégénère en une guerre totale à travers le Moyen-Orient.

Les F-16 américains ont frappé des groupes hostiles soutenus par l’Iran en Syrie

Selon un haut responsable militaire américain, les “frappes de précision” ont été menées près de Boukamal par deux avions de combat F-16, rapporte ABC.

Ils ont frappé des zones de stockage d’armes et de munitions liées aux cultures des Gardiens de la révolution iraniens.

Ces frappes auraient pour but de riposter aussi fortement que possible aux groupes soutenus par l’Iran afin de dissuader de futures agressions, qui se sont intensifiées depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas à la suite des attaques du 7 octobre.

Plus tôt cette semaine, des responsables américains auraient demandé à Israël de suspendre son invasion terrestre à grande échelle prévue dans Gaza jusqu’à ce que les États-Unis puissent livrer une douzaine de systèmes de défense aérienne avancés dans la région pour protéger leurs troupes.

Ils pensent que leurs bases au Moyen-Orient pourraient être la cible du Hamas et d’autres groupes terroristes une fois que les chars et les troupes israéliennes auront franchi la frontière.

Depuis le 17 octobre, au moins 19 attaques ont eu lieu contre des bases et du personnel américains en Irak et en Syrie à l’aide de drones et de missiles, selon le Pentagone.

Jusqu’à présent, un soldat américain a été tué et des dizaines d’autres blessés.

