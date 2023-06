Des avions liés au rebelle russe Prigozhin atterrissent en Biélorussie après l’affirmation du patron de Wagner qu’il aurait pu s’emparer de l’Ukraine en un JOUR

DEUX avions liés au chef de Wagner Yevgeny Prigozhin ont atterri en Biélorussie aujourd’hui alors que la Russie continue de se remettre de la mutinerie de 24 heures du chef de guerre.

Le rebelle russe s’est enfui vers le pays voisin après avoir conclu un accord avec Poutine pour retirer ses forces à seulement 120 miles de Moscou après une rébellion armée extraordinaire.

Les deux avions ont atterri sur l’aérodrome militaire de Machulishchi près de Minsk 1 crédit : East2West

Yevgeny Prigozhin vu sourire alors qu’il quittait un QG russe à Rostov après avoir conclu un accord avec Poutine pour se retirer Crédit : Getty

Un Embraer Legacy 600 est arrivé de la région de Rostov-on-Don dans le sud de la Russie à 7h40 heure locale 1 crédit : East2West

Un BAE 125-800B est arrivé de la ville natale de Prigozhin, Saint-Pétersbourg, à 7h58 1 crédit : East2West

Le patron du groupe Wagner n’a pas été vu en public depuis que la Russie continue de se remettre de la tentative de coup d’État apparemment ratée.

Mais deux avions liés à Prigozhin ont atterri sur une base aérienne près de Minsk tôt mardi matin.

Un Embraer Legacy 600 est arrivé de la région de Rostov-on-Don dans le sud de la Russie à 7h40, heure locale.

Et un BAE 125-800B est arrivé de la ville natale de Prigozhin, Saint-Pétersbourg, à 7h58.

Il n’y avait aucune confirmation que le chef putschiste de Wagner était à bord de l’un ou l’autre des avions.

Mais on s’attendait à ce qu’il arrive en exil en Biélorussie après avoir retourné ses troupes dans le cadre d’un accord avec Poutine samedi.

Le chaos a explosé aux frontières sud de la Russie vendredi soir lorsque les troupes de Wagner ont pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don lors d’une prise de contrôle sans effusion de sang.

Les combattants de Wagner fidèles au chef de leur compagnie militaire privée, Prigozhin, se sont approchés à moins de 200 km de Moscou avant qu’il ne les rappelle.

Bien que samedi, ils ont pris d’assaut l’autoroute M4, prenant le contrôle d’installations militaires dans les régions de Rostov et de Voronej alors qu’ils se rapprochaient de la capitale.

Anticipant la guerre urbaine, la Russie a réagi en plaçant des bétonnières sur les routes de Moscou et en établissant des lignes défensives sur les principaux ponts menant à la capitale.

Les mercenaires de la compagnie militaire privée n’étaient qu’à 200 km de Moscou lorsqu’ils ont abattu des armes et sont retournés dans des « bases » sur ordre tard samedi.

Prighozin a blâmé une frappe aérienne russe présumée sur les troupes de Wagner en Ukraine pour sa décision d’organiser une mutinerie.

Et dans ses premiers commentaires publics depuis qu’il a tourné la page samedi, il s’est moqué des forces russes.

Le patron de Wagner a déclaré que ses soldats armés contre rémunération couvraient plus de terrain que les envahisseurs de Poutine n’en avaient réussi en Ukraine – et a déclaré que sa mutinerie était une « masterclass » sur la façon de lancer une invasion et de s’emparer de l’Ukraine en une seule journée.

Dans un clip audio de 11 minutes, il a déclaré que l’insurrection d’une journée ne visait pas à « renverser le gouvernement ».

Le chef Wagner a déclaré : « Nous avons commencé notre marche à cause d’une injustice. Nous sommes allés manifester notre protestation et non pour renverser le pouvoir dans le pays.

« Le but de la marche était d’empêcher la destruction de Wagner et de demander des comptes aux fonctionnaires qui, par leurs actions non professionnelles, ont commis un nombre considérable d’erreurs.

« La société l’exigeait.

Mais dans son discours de lundi, Poutine a affirmé avoir le contrôle en accusant sans fondement l’Occident d’être à l’origine de la mutinerie.

Il a juré de traquer les chefs wagnériens derrière un coup d’État mercenaire raté.

« Les organisateurs de la rébellion, malgré leur perte de rationalité, ne pouvaient pas ne pas comprendre cela », a déclaré le tyran.

Yevgeny Prigozhin parlant à l’intérieur du quartier général militaire russe à Rostov Crédit : AP

Combattants du groupe de mercenaires privés Wagner dans la ville de Rostov-on-Don, Russie Crédit : Reuters

Les combattants de Wagner ont pris d’assaut l’autoroute M4, prenant le contrôle des installations militaires dans les régions de Rostov et de Voronej Crédit : Reuters

Dans un discours, Poutine a accusé l’Occident d’être derrière la mutinerie Crédit : Alamy

« Ils étaient bien conscients, notamment du fait qu’ils se livraient à des actions criminelles, semant la division et affaiblissant le pays.

« Qui fait actuellement face à une énorme menace extérieure et à une pression sans précédent de l’étranger. »

Il a ajouté que toute tentative de « chantage » était « vouée à l’échec ».

Le marchand de bile a également accusé l’Ukraine et ses alliés d’être derrière le coup d’État dirigé par Prighozin.

Il a dit que l’Ukraine et ses « mécènes occidentaux » voulaient que « les soldats russes s’entretuent, tuent des militaires et des civils, afin qu’à la fin la Russie perde et que notre société se divise, s’étouffe dans des conflits civils sanglants ».

« Ils se sont frotté les mains, rêvant de se venger de leurs échecs sur le front et lors de la soi-disant contre-offensive », a-t-il déclaré.

« Mais ils ont mal calculé. »

Cela vient au milieu des affirmations que Prigozhin a trompé les principaux commandants de Wagner en leur faisant croire que Poutine avait personnellement approuvé sa marche vers Moscou.

Vladimir Osechkin, un militant des droits de l’homme en exil, a déclaré: « Prigozhin a dit au personnel, tout d’abord, aux commandants et aux commandants adjoints que – prétendument – toute cette histoire a été approuvée par Poutine personnellement. »

On leur aurait dit que Poutine « était faible et avait besoin d’aide pour remplacer la direction du FSB et du ministère de la Défense qu’il craint ».

Il utiliserait la marche sur Moscou pour remplacer ses chefs de la sécurité et de la défense défaillants, leur aurait-on dit.

James Cleverly a déclaré que la Grande-Bretagne se préparait à un effondrement du Kremlin – avec des allusions au fait que les Russes se lassent de la guerre sanglante en Ukraine.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré aux députés : « La rébellion de Prigozhin est un défi sans précédent à l’autorité du président Poutine et des fissures claires apparaissent dans le soutien russe à la guerre ».

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il était trop tôt pour dire les effets du soulèvement.

M. Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne était préparée « à une série de scénarios » à la suite des bouleversements russes, ajoutant : « Nous surveillons la situation de près ».

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que la brève mutinerie n’était pas nécessairement « un déraillement massif du Kremlin ».