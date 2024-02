Des avions israéliens frappent le Liban lors de la frappe la plus violente depuis le début de la guerre à Gaza

BEYROUTH — Israël a lancé mercredi son attaque la plus longue et la plus lourde depuis le début de la guerre contre le Liban voisin depuis le début de la guerre à Gaza, frappant plusieurs endroits dans le sud, tuant au moins un combattant du Hezbollah et trois civils, et faisant encore planer le spectre d’une guerre entre les deux pays. deux ennemis de longue date.

Les avions de combat israéliens ont lancé « une vaste vague d’attentats sur le territoire libanais“, a annoncé le contre-amiral israélien Daniel Hagari alors que les frappes étaient en cours, affirmant que les détails suivraient.

Cette action faisait suite à une attaque matinale lancée depuis le Liban contre la ville de Safed, au nord d’Israël, qui a frappé une maison et une base des Forces de défense israéliennes. Une Israélienne a été tuée et au moins huit personnes ont été blessées, a déclaré Ilana Stein, porte-parole de la Direction nationale de la diplomatie publique. Elle a imputé les tirs de roquettes du Hezbollah. « Cela ne peut plus être notre réalité », a-t-elle déclaré.

Le Hezbollah, le groupe paramilitaire aligné sur l’Iran et qui est également le groupe politique le plus puissant du Liban, n’a pas immédiatement revendiqué la responsabilité.

Le Hezbollah a rejoint un ensemble de groupes qui affirment soutenir le Hamas en frappant Israël et, dans certains cas, les intérêts américains dans la région depuis le 7 octobre.

C’est le jour où le Hamas a lancé son attaque sanglante contre Israël, tuant 1 200 personnes et en ramenant 253 autres en otages à Gaza, selon les autorités israéliennes. Israël a répondu par une campagne militaire qui, selon lui, vise à éradiquer le Hamas et les autres combattants de l’enclave. Il y a tué plus de 28 000 personnes.

Depuis le 7 octobre, des roquettes survolent presque quotidiennement la zone frontalière non démarquée entre le Liban et Israël. Environ 170 membres du Hezbollah ont été tués, selon un décompte basé sur les annonces de décès du groupe.

L’agence de presse d’État libanaise NNA identifié les civils tués Mercredi en tant que mère syrienne, son fils de 2 ans et son beau-fils de 13 ans. Leurs corps ont été extraits des décombres de leur maison détruite.

Des dizaines de milliers d’habitants du sud du Liban et du nord d’Israël ont fui leurs foyers au cours des quatre derniers mois, vidant ainsi la région en grande partie. Les pertes se limitent presque entièrement aux combattants ; les décès de civils ont été rares.

Alors que les combats s’intensifient et que les frappes frappent plus profondément les deux pays, des diplomates des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Union européenne sont descendus au Liban pour tenter d’éviter une guerre à grande échelle. Les responsables israéliens ont averti à plusieurs reprises, tant dans des déclarations publiques qu’en privé auprès de leurs alliés, que le temps de la diplomatie était compté.

Israël a averti Washington fin décembre que si un accord frontalier à long terme n’était pas conclu prochainement, Israël intensifierait sa lutte contre le Hezbollah. Les responsables proches des négociations avaient compris à l’époque que la fin janvier était une date limite pour que les parties parviennent à un accord.

Le 5 janvier, le chef du Hezbollah, Hasan Nasrallah, a évoqué pour la première fois la possibilité de délimiter enfin la ligne entre les deux pays – une mesure que les États-Unis, d’autres gouvernements occidentaux et les Nations Unies préconisent depuis des années.

Mais Nasrallah a clairement indiqué que les discussions n’auraient pas lieu avant un cessez-le-feu à Gaza.

La France a présenté cette semaine une proposition au gouvernement libanais soulignant l’importance de mettre en œuvre une résolution de l’ONU qui ordonne au personnel armé, aux biens et aux armes n’appartenant pas au gouvernement libanais ou aux troupes de maintien de la paix de l’ONU de se retirer à environ 25 milles de la frontière.

Mais les discussions pour un cessez-le-feu à la frontière sont « les mêmes qu’avant », selon un diplomate européen, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour évoquer la situation sensible. Les pourparlers ne sont pas dans une impasse, a-t-il dit, « ils sont inexistants » : le Hezbollah ne s’engagera pas dans des discussions tant que la guerre à Gaza se poursuivra.

Nasrallah a déclaré mardi que les diplomates en visite au Liban donnent clairement la priorité à la sécurité d’Israël et répètent ses exigences.

“Ces délégations (…) tentent d’intimider”, a-t-il déclaré dans un discours télévisé. Une délégation, a-t-il dit, a averti le mois dernier qu’Israël déclencherait une guerre dans les deux jours.

« Ce parti d’intimidation… ne fonctionnera pas », a déclaré Nasrallah. « Maintenant, si nous arrêtons les combats dans le sud, que se passera-t-il ? [will happen] à Gaza ?

Mais les nouvelles sur les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, a déclaré le diplomate européen, « ne sont pas bonnes ». Les progrès dans les pourparlers négociés par les gouvernements qatari et égyptien, a-t-il expliqué, ont été ralentis par des divergences sur la question de savoir si les Palestiniens seraient libérés par Israël en échange des otages détenus à Gaza.

« Il y a des noms [the Israelis] Je ne veux pas envisager, y compris Marwan Barghouti », a déclaré le diplomate, faisant référence au chef paramilitaire lié au Fatah qui purge cinq peines d’emprisonnement à perpétuité dans une prison israélienne pour les meurtres de cinq personnes.

Même incarcéré, Barghouti, 64 ans, est l’un des dirigeants politiques palestiniens les plus populaires, respecté et admiré en Cisjordanie et à Gaza. Les membres de la communauté internationale ont tenté de convaincre Israël que Barghouti est la seule alternative au Hamas, a déclaré le diplomate européen, parce qu’il est considéré comme faisant partie de la « classe renouvelée en Palestine pour prendre le relais de la classe actuelle ».

Les attaques de mercredi ont montré que l’attention se tourne désormais vers le Liban alors que la guerre à Gaza ralentit. Il n’était pas clair si Israël étendrait son attaque au-delà du Hezbollah, près de la frontière, vers d’autres cibles libanaises plus au nord. Mercredi, des avions volant à basse altitude au-dessus de Beyrouth ont fait craindre une attaque imminente.

Le ministre israélien Benny Gantz a menacé mercredi une telle expansion. « Nous devons être clairs : les responsables des tirs depuis le Liban ne sont pas seulement le Hezbollah », a-t-il déclaré, « mais aussi le gouvernement du Liban et l’État libanais qui autorise les tirs depuis son territoire ».

« Il n’y a aucune cible ou infrastructure militaire dans la partie nord du pays qui ne soit dans notre champ de vision », a-t-il déclaré.