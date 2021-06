Des avions israéliens effectuent des frappes aériennes sur des sites militants à Gaza

JERUSALEM — Des avions israéliens ont effectué mercredi une série de frappes aériennes sur des sites militants à Gaza, les premiers raids de ce type depuis qu’un cessez-le-feu précaire a mis fin à la guerre le mois dernier. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes.

Les frappes aériennes ont eu lieu au milieu de l’escalade des tensions, après que des centaines d’ultranationalistes israéliens, certains scandant « Mort aux Arabes », ont défilé mardi à Jérusalem-Est dans une démonstration de force. Les Palestiniens de Gaza ont répondu en lançant des ballons incendiaires qui ont provoqué au moins 10 incendies dans le sud d’Israël, selon le service national des incendies.

Les frappes aériennes, les ballons incendiaires et la marche ont souligné la fragilité de la trêve précaire qui a mis fin à la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas le mois dernier, ainsi que les défis auxquels est confronté le nouveau gouvernement israélien.

Au moins 230 Palestiniens, dont 65 enfants, ont été tués, et 12 Israéliens, dont deux enfants, ont été tués dans la guerre en mai.

Les Palestiniens considèrent la marche, destinée à célébrer la prise de Jérusalem-Est par Israël en 1967, comme une provocation. Le Hamas a appelé les Palestiniens à « résister » au défilé, dont une version a contribué à déclencher la guerre de 11 jours à Gaza le mois dernier.

Au son de la musique, des centaines de nationalistes juifs se sont rassemblés et se sont déplacés devant la porte de Damas. La plupart semblaient être de jeunes hommes, et beaucoup tenaient des drapeaux israéliens bleu et blanc alors qu’ils dansaient et chantaient des chants religieux.

À un moment donné, plusieurs dizaines de jeunes, sautant et agitant leurs mains en l’air, ont scandé : « Mort aux Arabes ! » Dans un autre chant anti-arabe, ils ont crié : « Que votre village brûle.

Naftali Bennett :Le nouveau Premier ministre israélien

Après avoir capturé Jérusalem-Est en 1967, Israël a annexé la ville dans un mouvement non reconnu par la plupart de la communauté internationale. Il considère la ville entière comme sa capitale, tandis que les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est soit la capitale de leur futur État. Les revendications concurrentes sur Jérusalem-Est, qui abrite des lieux saints juifs, chrétiens et musulmans, sont au cœur du conflit et ont déclenché de nombreuses vagues de violence.

Le Hamas avait appelé les Palestiniens à faire preuve d’une « vaillante résistance » à la marche. Il a exhorté les gens à se rassembler dans la vieille ville et à la mosquée Al-Aqsa pour « se soulever face à l’occupant et lui résister par tous les moyens pour mettre fin à ses crimes et à son arrogance ».

Les frappes aériennes israéliennes ont ciblé des installations utilisées par le Hamas pour des réunions visant à planifier des attaques, a déclaré l’armée, accusant le groupe militant de tout acte de violence émanant de Gaza.___

Contributeur : Joseph Krauss, Associated Press.