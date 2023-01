Des avions de surveillance de l’OTAN déployés temporairement en Roumanie

BUCAREST, Roumanie (AP) – Deux des trois avions de surveillance de l’OTAN déployés temporairement en Roumanie sont arrivés sur une base aérienne près de Bucarest, d’où ils effectueront des missions pour surveiller l’activité militaire russe près des frontières de l’alliance militaire des 30 nations.

Les avions du système aéroporté d’alerte et de contrôle ont atterri à la base aérienne d’Otopeni mardi après-midi, et un autre est attendu plus tard. Ils doivent y être basés pour plusieurs semaines.

Les avions AWACS, que l’OTAN appelle ses «yeux dans le ciel», appartiennent à une flotte de 14 appareils généralement basés en Allemagne de l’Ouest. Ils ont de grands dômes radar montés sur le fuselage et peuvent détecter des avions à des centaines de kilomètres.

L’ambassadeur d’Allemagne en Roumanie, Peer Gebauer, a déclaré sur l’aérodrome après l’atterrissage du premier avion que le déploiement “souligne notre détermination à rester forts en cette période de crise”.

“Cette mission de surveillance AWACS, qui doit commencer aujourd’hui en Roumanie, est une autre preuve de notre détermination – de notre engagement à défendre chaque centimètre de territoire allié”, a-t-il déclaré.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, l’OTAN a renforcé sa présence sur le flanc oriental de l’Europe, notamment en envoyant des groupements tactiques multinationaux supplémentaires aux membres de l’alliance, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Slovaquie. Les AWACS ont également effectué des patrouilles régulières au-dessus de l’Europe de l’Est et de la région de la mer Baltique pour suivre les avions de guerre russes près des frontières de l’OTAN.

Sébastien Slavitescu, expert de l’OTAN et ancien diplomate roumain, a déclaré que l’AWACS pourrait rassurer les pays proches de la guerre, comme la Roumanie, qui borde l’Ukraine.

“Le flanc oriental de l’OTAN est très, très proche d’une guerre, une guerre que nous n’avons pas eue (en Europe) depuis la Seconde Guerre mondiale”, a-t-il déclaré. “Ces avions ou toute assistance militaire accrue pour la Roumanie en ces temps difficiles dans notre voisinage sont les bienvenus.”

Il a ajouté que les missions AWACS envoient un message clair à Moscou : “Nous vous surveillons, nous savons ce que vous faites”.

La Roumanie, qui a rejoint l’OTAN en 2004, a joué un rôle de plus en plus important dans l’alliance tout au long de la guerre, notamment en accueillant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Bucarest en novembre dernier.

Les Boeing E-3 AWACS ont été achetés conjointement en 1977 au plus fort de la guerre froide, lorsque Jimmy Carter est devenu président des États-Unis et qu’une crise des missiles avec l’Union soviétique commençait à s’envenimer en Europe.

Avec une petite flotte de drones en Italie, les avions font partie des rares actifs militaires que l’OTAN possède en tant qu’alliance. Ils ont été régulièrement remis à neuf afin de pouvoir continuer à voler jusqu’en 2035.

Certains ont été déployés dans le ciel américain après les attentats du 11 septembre 2001 pour aider à protéger les villes et les centrales nucléaires. C’était la première fois dans l’histoire de l’OTAN qu’elle déployait des moyens pour soutenir la défense d’un de ses membres. Ils peuvent également être utilisés pour la police aérienne, les opérations d’évacuation et fournir une aide lors de catastrophes naturelles.

___

McGrath a rapporté de Sighisoara, Roumanie; Lorne Cook a contribué depuis Bruxelles.

Stephen McGrath et Andreea Alexandru, Associated Press