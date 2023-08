Des avions de guerre japonais envoyés pour surveiller les bombardiers chinois – Tokyo

Des avions de Pékin ont été repérés près d’Okinawa et de Taiwan, a indiqué le ministère de la Défense.

Tokyo a dépêché des avions de guerre pour traquer les bombardiers et les drones chinois au large d’Okinawa et de Taiwan, a rapporté vendredi Kyodo News, citant le ministère japonais de la Défense. Les avions ont été envoyés alors que les tensions persistaient dans la région.

Selon le ministère de la Défense, deux bombardiers chinois H-6 ont été détectés alors qu’ils survolaient le détroit entre les îles d’Okinawa et de Miyako. Okinawa abrite la base aérienne de Kadena, le plus grand site militaire américain de la région Asie-Pacifique.

L’armée japonaise a également déclaré que ses avions avaient été envoyés pour surveiller un drone de reconnaissance chinois BZK-005 et un autre. « probablement chinois » drone volant entre l’île de Yonaguni, la plus occidentale du Japon, et Taiwan.

Le ministère taïwanais de la Défense a, quant à lui, rapporté samedi matin que 32 avions militaires chinois et neuf navires de guerre avaient été repérés autour de l’île. Il ajoute que 20 avions, dont huit chasseurs J-10 et deux Su-30, ont franchi la ligne médiane du détroit de Taiwan ou sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de l’île.

Les avions taïwanais, ainsi que les navires de guerre et les systèmes de missiles terrestres, ont été activés pour surveiller la situation, a indiqué le ministère de la Défense.

Ces manœuvres ont été signalées dans un contexte de tensions économiques et militaires entre Pékin d’un côté et Tokyo et Taipei de l’autre. Lundi, la Chine continentale a interdit les importations de mangues en provenance de Taïwan, invoquant des problèmes de sécurité alimentaire. Dans le même temps, Pékin a annoncé une interdiction totale des fruits de mer japonais en réponse à la décision de Tokyo de commencer à déverser les eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima, site de la catastrophe de 2011, dans l’océan Pacifique.

La Chine a également mis en garde Taipei contre « connivence » avec les États-Unis. Pékin, qui considère Taïwan comme son territoire, s’oppose aux contacts diplomatiques du gouvernement local avec des pays étrangers, ainsi qu’à la vente d’armes américaines à Taïwan. Le Département d’État a donné mercredi son feu vert au dernier accord militaire avec Taiwan, autorisant l’achat d’équipements et de pièces de rechange pour les F-16.

La Chine a organisé des exercices militaires à grande échelle autour de Taiwan au début du mois, après la visite du vice-président taïwanais Lai Ching-te aux États-Unis. Pékin a fait de même l’année dernière, à la suite du voyage sur l’île de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.