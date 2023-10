Des avions de combat turcs ont frappé des cibles des milices kurdes dans le nord de la Syrie après que les États-Unis ont abattu un drone armé turc

ANKARA, Turquie (AP) — Des avions de guerre turcs ont mené des frappes aériennes sur des sites soupçonnés d’être utilisés par des groupes militants kurdes soutenus par les États-Unis dans le nord de la Syrie après que l’armée américaine a abattu un drone turc armé qui s’approchait à moins de 500 mètres des troupes américaines. .

Un communiqué du ministère turc de la Défense indique que les avions turcs ont ciblé une trentaine de sites dans les régions de Tal Rifat, Jazeera et Derik, détruisant des grottes, des bunkers, des abris et des entrepôts utilisés par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, ou sa milice kurde affiliée en Syrie, qui est connue sous le nom d’Unités de Défense du Peuple, ou YPG.

La Turquie a mené des frappes contre des cibles militantes kurdes en Irak et en Syrie à la suite d’un attentat suicide devant le bâtiment du ministère de l’Intérieur dans la capitale turque en début de semaine.

Le PKK a revendiqué l’attaque au cours de laquelle un attaquant s’est fait exploser et un autre kamikaze potentiel a été tué lors d’une fusillade avec la police. Deux policiers ont été blessés.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que les deux assaillants étaient arrivés de Syrie, où ils avaient été entraînés. Il a déclaré que les positions du PKK et des YPG en Irak et en Syrie étaient désormais devenues des cibles légitimes.

Les autorités kurdes du nord-est de la Syrie ont déclaré jeudi soir que les bombardements turcs avaient frappé 21 sites et que 11 personnes avaient été tuées par « l’agression turque » – cinq civils et six membres des forces de sécurité intérieure du gouvernement local.

Les Forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis et dirigées par les Kurdes, dans le nord-est de la Syrie ont nié tout lien avec l’attaque d’Ankara et ont accusé la Turquie d’utiliser l’attaque comme prétexte pour une nouvelle incursion militaire.

A Washington, le Pentagone a affirmé jeudi que le drone turc avait bombardé des cibles proches des troupes américaines en Syrie, les obligeant à se rendre dans des bunkers pour se mettre en sécurité. Le brigadier de l’armée de l’air. Le général Patrick Ryder, secrétaire de presse du Pentagone, a déclaré que la décision d’abattre le drone d’un allié de l’OTAN « a été prise dans le cadre d’une diligence raisonnable et du droit inhérent de légitime défense de prendre les mesures appropriées pour protéger les forces américaines ». Rien n’indique que la Turquie cible intentionnellement les forces américaines, a-t-il déclaré.

Le ministère turc des Affaires étrangères a imputé vendredi l’abattage du drone à des évaluations contradictoires de ce qu’il a appelé un « mécanisme de désescalade » mis en place entre les parties. Les mesures nécessaires ont été prises pour garantir un « fonctionnement plus efficace » du mécanisme, a indiqué le ministère sans plus de détails.

« L’incident n’a en rien affecté l’exécution de l’opération en cours et les frappes contre les cibles identifiées », a indiqué le ministère.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le nouveau président des chefs d’état-major, le général CQ Brown, se sont entretenus avec leurs homologues turcs peu après l’incident pour souligner la valeur qu’ils accordent à leurs relations avec la Turquie – mais aussi la nécessité d’éviter tout incident similaire à l’avenir. et assurer la sécurité du personnel américain.

Les États-Unis disposent d’environ 900 soldats en Syrie pour mener des missions visant à contrer les militants du groupe État islamique.

L’incident s’est produit le même jour qu’une attaque de drone a tué au moins 89 personnes dans la ville de Homs, contrôlée par le gouvernement syrien, où des drones chargés d’explosifs ont explosé lors d’une cérémonie de remise des diplômes militaires à laquelle participaient de jeunes officiers et leurs familles. 277 personnes supplémentaires ont été blessées, selon le ministère syrien de la Santé.

L’armée syrienne a accusé les insurgés « soutenus par des forces internationales connues », sans nommer de groupe en particulier, et a menacé de répondre avec « toute la force ».

Le ministère turc de la Défense a déclaré que l’opération aérienne de jeudi en Syrie visait à protéger les frontières turques des menaces du PKK et des YPG.

Par ailleurs, le ministère a déclaré que la Turquie avait riposté jeudi soir à une attaque menée par des militants contre une base turque dans la région de Dabik, « neutralisant » 26 militants.

Par ailleurs, l’agence Anadolu a rapporté vendredi que des agents des renseignements turcs avaient tué un militant kurde lors d’une opération dans la région irakienne de Sinjar. L’agence a identifié le militant comme étant Ilyas Biro Eli et a déclaré qu’il était responsable d’une unité d’assassinat présumée.

Le PKK mène une insurrection depuis des décennies en Turquie et est considéré comme une organisation terroriste par les alliés occidentaux de la Turquie, dont les États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes depuis le début du conflit en 1984.

Les États-Unis considèrent cependant les YPG comme un partenaire clé dans la lutte contre le groupe État islamique dans le nord de la Syrie et ne croient pas que ce groupe représente une menace pour la Turquie.

La rédactrice d’Associated Press Abby Sewell à Beyrouth a contribué.

Suzan Fraser, Associated Press