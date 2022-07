Des avions de combat turcs frappent l’Iraq Resort, tuant au moins 8 personnes, selon des responsables

ZAKHO, Irak – Des avions de combat turcs ont frappé mercredi un lieu de villégiature dans le nord de l’Irak, tuant au moins huit personnes et en blessant plus de 23, selon des responsables du gouvernement et de l’hôpital.

“Une fois de plus, les forces turques ont commis une violation explicite et flagrante de la souveraineté de l’Irak et de la vie et de la sécurité des citoyens irakiens”, a déclaré le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kadhimi, dans un communiqué publié sur Twitter quelques heures après l’attaque.