Des avions israéliens ont frappé plusieurs sites dans la bande de Gaza tôt samedi après que des militants palestiniens aient tiré deux roquettes vers le sud d’Israël.

Les cibles de la frappe aérienne comprenaient une usine de fabrication de roquettes et des postes d’entraînement et militaires appartenant au Hamas, le groupe militant au pouvoir à Gaza, selon l’armée.

Les médias palestiniens ont rapporté que les frappes aériennes avaient brisé des fenêtres dans l’est de la ville de Gaza. Aucun blessé n’a été signalé.

Les roquettes tirées vendredi visaient la ville côtière israélienne d’Ashkelon, mais les défenses aériennes les ont interceptées, a indiqué l’armée. Aucun groupe palestinien à Gaza n’a revendiqué la responsabilité des tirs de roquettes, qui ont brisé des mois de calme transfrontalier.

Des volées de missiles du système de défense Iron Dome ont illuminé le ciel dans le nord de la bande de Gaza alors qu’ils explosaient en essayant de frapper les roquettes entrantes.

Les attaques à la roquette et l’artillerie de représailles israélienne et les frappes aériennes sont fréquentes, mais elles ont été largement maîtrisées ces derniers mois en raison de l’épidémie de coronavirus qui fait rage dans les deux territoires.

Le Hamas, qui dirige Gaza depuis 2007 et a mené trois guerres avec Israël et d’innombrables séries d’escarmouches plus petites, maintient un cessez-le-feu non officiel avec Israël.

Le Hamas accuse Israël de ne pas honorer ses obligations de trêve, qui incluent l’assouplissement d’un blocus paralysant sur l’enclave palestinienne et autorisant des projets d’infrastructure et de création d’emplois à grande échelle.