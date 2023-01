Des avions de combat de l’armée de l’air indienne s’écrasent en l’air, tuant le pilote: voyez l’épave

Un accident d’avion impliquant deux avions de chasse en Inde a tué un pilote et gravement blessé l’autre.

“Deux avions de combat de l’IAF ont été impliqués dans un accident près de Gwalior ce matin. L’avion était en mission d’entraînement au vol opérationnel de routine”, a déclaré l’Indian Air Force (IAF). écrit dans un communiqué sur Twitter. “L’un des trois pilotes impliqués a subi des blessures mortelles.”

“Une enquête a été ordonnée pour déterminer la cause de l’accident.”

L’accident de samedi matin impliquait un Sukhoi Su-30 de fabrication russe transportant deux pilotes et un Mirage 2000 de fabrication française avec un pilote.

Les avions se sont écrasés dans un champ ouvert sans civils. Les villageois ont entendu un bruit d’explosion et ont trouvé des parties d’un avion dans le champ voisin.

Alors que les médias locaux n’ont initialement signalé aucun décès connu, l’IAF a rapporté que le commandant d’escadre Hanumanth Rao Sarathi avait subi des blessures mortelles, ajoutant que “tous les guerriers de l’air et la fraternité se tiennent fermement aux côtés de la famille endeuillée”.

Les deux avions ont été identifiés comme ayant décollé de la base aérienne de Gwalior à environ 30 miles à l’est de l’endroit où ils se sont écrasés, a rapporté la BBC. La police a trouvé un avion, avec un pilote blessé mais vivant dans les forêts de Padargarh.

L’IAF a confirmé qu’une équipe de l’armée de l’air avait atteint le deuxième avion et trouvé une main près de l’un des sites de l’accident, selon le Hindustan Times.

L’accident de samedi est le dernier d’une série d’accidents auxquels l’IAF a dû faire face au cours des derniers mois, selon la BBC.

Cinq soldats sont morts en octobre lorsque leur hélicoptère s’est écrasé près de la frontière avec la Chine, et le général Bipin Rawat, chef des forces armées indiennes, a été l’un des plus d’une douzaine de morts dans un autre accident d’hélicoptère lorsque le véhicule a heurté une colline et a pris feu. .