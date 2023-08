Des avions de combat de la RAF interceptent des avions de combat «zombies» russes menaçant la frontière de l’OTAN

C’est le moment époustouflant que les avions de chasse de la RAF ont intercepté un avion « zombie » russe dans le ciel au-dessus de l’Estonie.

Les typhons britanniques ont envahi le Tupolev Tu-134 de Vladimir Poutine avant de porter leur attention sur deux pétroliers Ilyushin Il-78 qui se cachaient à proximité.

Les typhons de la RAF ont rapidement intercepté le Tupolev Tu-134 de la marine russe Crédit : MoD

Des images à couper le souffle ont montré le moment où le pilote a chronométré l’avion Crédit : MoD

Les pilotes ont prouvé qu’ils pouvaient remplir leurs « alertes de réaction rapide » – des vols entrepris à tout moment – en se précipitant pour les intercepter.

Des images filmées sur une GoPro montée dans le cockpit montrent un avion de la RAF patrouillant dans le ciel au-dessus de la Baltique et prêt à se défendre contre toute menace russe.

Un gros avion, flanqué de deux jets plus petits, peut alors être vu entrant dans le cadre par le côté droit.

L’incroyable clip montre ensuite comment le pilote observateur intercepte le Tupolev Tu-134, connu sous le nom de « Flying Kremlin », à des milliers de pieds au-dessus de l’Estonie.

Le personnel de la RAF a utilisé le mot de passe « zombie » lors de l’opération Azotie en se référant à un avion russe agissant de manière suspecte.

Le dépliant Typhoon s’est ensuite rapidement occupé des deux pétroliers Ilyushin Il-78 qui l’accompagnaient dans la vidéo tendue.

Tout au long de la mission de quatre mois visant à protéger l’espace aérien de l’Otan des forces de Poutine, l’escadron britannique a intercepté 50 avions russes.

Ils sont maintenant de retour au Royaume-Uni avec 500 heures de vol à leur actif alors que l’armée de l’air espagnole prend le relais.

Environ 50 membres de la 140 Escadre aérienne expéditionnaire sont retournés à Lossiemouth jeudi.

Au cours de la période la plus chaotique du déploiement, les pilotes se sont précipités dans le ciel pour intercepter les avions russes 21 fois en seulement 21 jours.

Les pilotes de Typhoon des escadrons No IX (Bomber) et No 1 (Fighter) ont suivi l’avion alors qu’ils survolaient l’espace aérien international.

Le déploiement a également vu la toute première interception aérienne conjointe entre les alliés de l’OTAN entre la RAF et des pilotes allemands.

Les deux nations ont suivi un avion russe de ravitaillement en vol et un avion de transport volant entre Saint-Pétersbourg et Kaliningrad.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré: «Des centaines de pilotes et de membres du personnel de la RAF ont passé des mois loin de leur famille, travaillant 24 heures sur 24 aux côtés de nos alliés pour assurer la sécurité du ciel européen.

« La direction réussie par le Royaume-Uni de la mission de police aérienne de l’Otan en Estonie, qui s’est traduite par l’interception de dizaines d’avions russes par la RAF, envoie un message fort à Poutine : nous sommes unis à nos alliés contre toute menace à nos frontières. »

L’escadron d’avions de chasse était toujours tenu à l’improviste – prêt à se précipiter et à affronter toute menace possible dans les cieux.

La ministre de la Défense, la baronne Goldie DL, a rendu hommage à « l’engagement et le dévouement » de la 140e Escadre aérienne expéditionnaire dans la protection de l’espace aérien de l’OTAN.

« Les sacrifices personnels quotidiens consentis non seulement par les individus mais aussi par leurs familles au nom du devoir sont tout simplement louables », a-t-elle ajouté.

Pendant son déploiement en Estonie, la RAF a participé au plus grand exercice de déploiement aérien de l’OTAN depuis la guerre froide.

Dans une démonstration de force déclarée à Poutine, l’alliance comptait plus de 250 avions et 10 000 hommes de 25 pays de l’OTAN et partenaires impliqués dans les jeux de guerre aérienne.

Le mois dernier, Jerome Starkey du Sun a découvert ce que c’est que d’être intercepté par des typhons de la RAF.

Il était à bord d’un avion de transport alors que des combattants de huit alliés explosaient dans le ciel lors d’exercices pour se préparer à une incursion russe.

Les jets armés de missiles air-air ont rugi jusqu’aux extrémités des ailes de son avion dans des scènes qui faisaient écho au film classique Top Gun.

Plus tôt en juillet, l’avion apocalyptique du président Poutine a été intercepté par des chasseurs de la RAF lors d’une mission au-dessus de la mer Baltique.

Les typhons britanniques ont suivi de près l’avion de commandement et de contrôle nucléaire alors qu’il volait dans et hors de la ville russe de Kaliningrad – étrangement près des frontières de l’OTAN.

En juin, la RAF a dépêché ses chasseurs pour intercepter les avions de guerre russes qui bourdonnaient près de l’espace aérien de l’OTAN dans une impasse en plein vol.

Un millier de soldats de l’armée britannique restent stationnés à la base militaire de Tapa en Estonie.

Le personnel était prêt à prendre son envol à tout moment pour protéger le ciel Crédit : MoD