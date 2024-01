Des avions de combat de la marine américaine frappent des lanceurs de missiles Houthis au Yémen, selon des responsables

WASHINGTON — Des avions de combat américains ont frappé vendredi pour la sixième fois des sites rebelles houthis soutenus par l’Iran, détruisant au Yémen des lanceurs de missiles antinavires qui étaient prêts à tirer, selon deux responsables américains.

Les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations militaires en cours, ont déclaré que les frappes avaient été menées par des avions F/A-18 au large du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower. Et ils ressemblaient attaques américaines similaires contre des lanceurs houthis qui se sont produits presque quotidiennement cette semaine.

Le président Joe Biden a reconnu jeudi que le bombardement des sites houthis, y compris une série de frappes massives le 12 janvier par les forces américaines et britanniques, n’a pas encore arrêté les attaques des militants contre les navires dans la mer Rouge, qui ont perturbé le transport maritime mondial.

Al-Masirah, une chaîne d’information par satellite dirigée par les Houthis, a déclaré que des raids aériens avaient eu lieu vendredi dans la ville occidentale de Hodieda, ciblant le quartier d’al-Jabaana, à l’ouest de la ville. Le lieu des frappes américaines n’a pas pu être confirmé dans l’immédiat.

Les navires de guerre et les avions américains ont rapidement détruit les missiles Houthis sur le point d’être lancés ces derniers jours, soulignant la capacité croissante de l’armée à surveiller, détecter et frapper les activités militantes au Yémen. Mais jusqu’à présent, les frappes n’ont pas dissuadé les attaques des Houthis contre des navires dans le sud de la mer Rouge ou dans le golfe d’Aden, qui se produisent également presque quotidiennement.

L’administration Biden a réinscrit les Houthis sur sa liste de terroristes mondiaux spécialement désignés. Les sanctions qui accompagnent cette désignation officielle visent à couper les groupes extrémistes violents de leurs sources de financement, tout en permettant également à l’aide humanitaire vitale de continuer à affluer vers les Yéménites pauvres.

Et la Maison Blanche a clairement indiqué que les représailles américaines seraient également persistantes.

“Ces frappes se poursuivront aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, ajoutant : “Je ne vais pas télégraphier des coups d’une manière ou d’une autre.”

Depuis des mois, les Houthis attaquent des navires dans la mer Rouge qui, selon eux, sont soit liés à Israël, soit se dirigeant vers des ports israéliens. Ils affirment que leurs attaques visent à mettre fin à l’offensive aérienne et terrestre israélienne dans la bande de Gaza, déclenchée par le groupe militant palestinien Hamas. Attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël. Mais les liens avec les navires ciblés par les attaques rebelles sont devenus de plus en plus ténus à mesure que les attaques se poursuivent.