WASHINGTON (AP) — Des avions de combat américains ont lancé vendredi matin des frappes aériennes sur deux sites de l’est de la Syrie liés au Corps des Gardiens de la révolution iraniens, a annoncé le Pentagone, en représailles à une série de drones et de missiles. attaques contre des bases et du personnel américains dans la région qui a commencé en début de semaine dernière.

Les frappes américaines reflètent la détermination de l’administration Biden à maintenir un équilibre délicat. Les États-Unis veulent frapper aussi fort que possible les groupes soutenus par l’Iran et soupçonnés de cibler les États-Unis, afin de dissuader de futures agressions, éventuellement alimentées par La guerre d’Israël contre le Hamastout en s’efforçant d’éviter d’enflammer la région et de provoquer un conflit plus large.

Selon un haut responsable militaire américain, les frappes de précision ont été menées près de Boukamal par deux avions de combat F-16 et ont touché des zones de stockage d’armes et de munitions liées au CGRI. Le responsable a déclaré qu’il y avait des milices alignées sur l’Iran et du personnel du CGRI sur la base, mais aucun civil, mais les États-Unis ne disposent pas encore d’informations sur les victimes ni d’une évaluation des dégâts. Le responsable n’a pas précisé combien de munitions ont été lancées par les F-16.

Un haut responsable de la défense a déclaré que ces sites avaient été choisis parce que le CGRI y stockait les types de munitions qui ont été utilisées lors des frappes contre les bases et les troupes américaines. Les deux responsables ont informé les journalistes après les frappes sous couvert d’anonymat pour fournir des détails sur la mission qui n’avaient pas encore été rendus publics.

L’avant-poste militaire d’al-Tanf dans le sud de la Syrie, vu le 22 octobre 2018. Le Pentagone affirme que l’armée américaine a lancé des frappes aériennes au début du 27 octobre 2023 sur deux sites de l’est de la Syrie liés au Corps des Gardiens de la révolution iraniens. Ces frappes interviennent en représailles à une série d’attaques de drones et de missiles contre des bases et du personnel américains dans la région. Photo AP/Lolita Baldor, dossier

Selon le Pentagone, il y a eu au moins 19 attaques contre des bases et du personnel américains en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre, dont trois nouvelles jeudi. Le brigadier de l’armée de l’air. Le général Pat Ryder a déclaré que 21 militaires américains avaient été blessés lors de deux de ces assauts utilisant des drones pour cibler la base aérienne d’al-Asad en Irak et la garnison d’al-Tanf en Syrie.

Dans un communiqué, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que « les frappes d’autodéfense de précision sont une réponse à une série d’attaques en cours et pour la plupart infructueuses contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l’Iran, qui ont commencé le 17 octobre ».

Il a déclaré que le président Joe Biden avait dirigé ces frappes étroitement ciblées « pour indiquer clairement que les États-Unis ne toléreraient pas de telles attaques et qu’ils se défendraient eux-mêmes, ainsi que leur personnel et leurs intérêts ». Et il a ajouté que l’opération était distincte de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Le haut responsable de la défense a déclaré aux journalistes que les frappes aériennes des F-16 auront un impact significatif sur la capacité des groupes mandataires iraniens à continuer d’attaquer les forces américaines. Interrogé sur les groupes ciblés, le responsable a répondu qu’il y en avait plusieurs qui pouvaient porter des noms différents, mais les États-Unis tiennent Téhéran pour responsable du financement, de l’armement, de l’équipement et de la direction des mandataires. Le responsable a déclaré que les frappes aériennes n’étaient pas destinées à étendre le conflit dans la région, mais à contraindre l’Iran à ordonner aux milices de cesser les attaques contre les bases et le personnel américains.

L’administration Biden n’a pas accusé l’Iran d’avoir un rôle direct dans l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et a déclaré qu’il semble jusqu’à présent que Téhéran n’en était pas au courant. Mais les États-Unis ont noté que l’Iran soutenait depuis longtemps le Hamas et ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que l’Iran et ses mandataires pourraient transformer le conflit en une guerre plus large.

Austin a déclaré que les États-Unis ne cherchaient pas à élargir le conflit, mais que si les groupes mandatés par l’Iran continuent, les États-Unis n’hésiteront pas à prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs forces.

Selon le Pentagone, tous les membres du personnel américain blessés lors des attaques des militants ont été légèrement blessés et ont tous repris leurs fonctions. De plus, un entrepreneur a subi un arrêt cardiaque et est décédé alors qu’il cherchait à se mettre à l’abri d’une éventuelle attaque de drone.

Les frappes de représailles n’ont pas été une surprise. Les responsables du Pentagone et de la Maison Blanche ont clairement indiqué la semaine dernière que les États-Unis réagiraient, Ryder répétant jeudi que ce serait « au moment et à l’endroit de notre choix ».

“Je pense que nous avons été très clairs sur le fait que nous maintenons le droit inhérent de défendre nos troupes et que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger nos forces et nos intérêts à l’étranger”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un briefing du Pentagone plus tôt dans la journée.

Biden a déclaré mercredi qu’il avait averti l’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran, que si Téhéran continue à « agir contre » les forces américaines au Moyen-Orient, « nous répondrons ».

La dernière vague de frappes menées par les groupes liés à l’Iran fait suite à une explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza, déclenchant des protestations dans un certain nombre de pays musulmans. L’armée israélienne a attaqué sans relâche Gaza en représailles aux ravages dévastateurs du Hamas dans le sud d’Israël il y a près de trois semaines, mais Israël a nié toute responsabilité dans l’explosion de l’hôpital al-Ahli et les États-Unis ont déclaré que leur évaluation des services de renseignement a révélé que Tel Aviv n’était pas à blâmer. .

Les États-Unis, y compris le Pentagone, ont déclaré à plusieurs reprises que toute réponse américaine serait directement liée aux attaques contre les troupes et non à la guerre entre Israël et le Hamas. De telles représailles et frappes contre des cibles iraniennes en Syrie après des attaques similaires contre des bases américaines sont monnaie courante.

En mars, par exemple, les États-Unis ont frappé des sites en Syrie utilisés par des groupes affiliés aux Gardiens de la révolution iraniens après qu’une attaque liée à l’Iran ait tué un entrepreneur américain et blessé sept autres Américains dans le nord-est de la Syrie. Des avions de combat américains F-15 volant depuis la base aérienne d’al-Udeid au Qatar ont frappé plusieurs endroits autour de Deir el-Zour.

Les responsables américains ont régulièrement souligné que la réponse américaine se voulait proportionnelle et visait à dissuader les frappes contre le personnel américain axé sur la lutte contre le groupe État islamique.

Les responsables américains n’ont pas publiquement lié la récente série d’attaques en Syrie et en Irak à la violence à Gaza, mais les responsables iraniens ont ouvertement critiqué les États-Unis pour avoir fourni à Israël des armes qui ont été utilisées pour frapper Gaza, entraînant la mort de civils.

Le Pentagone, quant à lui, a renforcé ses défenses aériennes dans la région pour protéger les forces américaines. Les États-Unis ont annoncé l’envoi de plusieurs batteries de systèmes de missiles Patriot, d’une batterie THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) et d’avions de combat supplémentaires.

Le THAAD est envoyé depuis Fort Bliss, au Texas, et les batteries Patriot proviennent de Fort Liberty en Caroline du Nord et de Fort Sill en Oklahoma. Un système de défense aérienne Avenger depuis Fort Liberty est également envoyé.

Les responsables ont indiqué que deux bataillons de Patriotes seraient déployés. Un bataillon peut comprendre au moins trois batteries Patriot, chacune dotée de six à huit lanceurs.