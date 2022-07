Des avions de combat américains et japonais en démonstration de force au-dessus de la mer du Japon, de l’océan Pacifique et de la mer de Chine orientale

Une douzaine de chasseurs furtifs F-22 haut de gamme de l’US Air Force, quatre jets furtifs F-35 et 13 jets F-15 ont pris part aux exercices, a indiqué jeudi le ministère japonais de la Défense dans un communiqué de presse.

Les avions de combat américains ont été rejoints par 20 chasseurs japonais F-15 et F-2 et trois avions de reconnaissance et de soutien américains.

Les avions de combat japonais et américains ont survolé la mer du Japon, l’océan Pacifique et la mer de Chine orientale dans le but d’améliorer les compétences tactiques et la “capacité de réponse conjointe”, a déclaré le ministère japonais de la Défense.

L’US Air Force n’a pas immédiatement commenté les exercices de cette semaine, mais le service a déclaré dans un communiqué de presse le mois dernier qu’il avait envoyé 12 F-22 de la Garde nationale aérienne d’Hawaï à la base aérienne de Kadena à Okinawa.