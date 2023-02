Des avions de chasse se sont précipités après qu’un bombardier russe a été repéré près de l’Alaska

OTTAWA –

Après des jours d’abattage d'”objets” non identifiés, des avions de chasse du Canada et des États-Unis ont été dépêchés lundi soir pour intercepter quatre avions militaires russes alors qu’ils bourdonnaient dans l’espace aérien nord-américain.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, qui a détecté le groupe composé de bombardiers russes à longue portée et d’escortes de chasseurs à l’approche de l’Alaska, a décrit l’incident comme un événement normal qui ne représentait aucune menace.

Le Norad a également rejeté le vol russe comme étant sans rapport avec la série de ballons présumés abattus dans le ciel au-dessus de l’Amérique du Nord, alors même que la recherche d’épaves de ces objets se poursuivait mardi dans le centre du Yukon et le lac Huron.

Les observateurs du trafic aérien ont été alertés pour la première fois d’un autre incident potentiel lundi soir lorsqu’ils ont remarqué un avion de ravitaillement des Forces armées canadiennes se dirigeant vers le nord-ouest depuis Cold Lake, en Alberta, en utilisant un indicatif d’appel associé à des interceptions en vol.

L’avion de ravitaillement CC-150 Polaris, dont la trajectoire de vol depuis Cold Lake peut être suivie sur des sites Web à source ouverte, est rentré chez lui avant l’aube de mardi matin. L’armée de l’air a déclaré que des CF-18 étaient également déployés aux côtés d’avions américains.

Dans un communiqué publié quelques heures plus tard, le Norad a révélé qu’il avait intercepté un groupe d’avions russes composé de bombardiers à long rayon d’action Tu-95 et d’avions de chasse Su-35 alors qu’ils s’approchaient de l’espace aérien de l’Alaska.

“Les avions russes sont restés dans l’espace aérien international et n’ont pas pénétré dans l’espace aérien souverain américain ou canadien”, a déclaré le Norad. “Cette activité russe n’est pas considérée comme une menace, et l’activité n’est pas non plus considérée comme une provocation.”

L’apparition d’avions militaires russes près de l’Alaska survient après qu’un avion de chasse américain a abattu ce que les responsables ont décrit comme un “objet”, mais qui semble de plus en plus être un ballon, au large de la côte nord-est de l’État vendredi.

Un deuxième « objet » a été détruit au-dessus du centre du Yukon samedi et un troisième au-dessus du lac Huron dimanche. Les responsables ont peu parlé de ces objets, bien que le premier ministre Justin Trudeau ait indiqué mardi qu’il s’agissait de ballons.

“Ce que nous voyons, c’est qu’il y a une gamme de ballons différents qui semblent être de tailles et de nombres différents”, a-t-il déclaré aux journalistes avant de rencontrer les ministres du Cabinet sur la Colline du Parlement.

«Nous continuons maintenant à faire toutes les recherches que nous pouvons pour essayer de trouver et de récupérer ces objets afin d’en savoir plus à leur sujet. Ce qui est très clair, c’est qu’ils constituaient une menace pour les voyages civils, pour les avions de ligne commerciaux.

Dans son communiqué, le Norad a exclu tout lien direct entre ces ballons présumés et le déploiement de bombardiers russes vers l’Amérique du Nord, ce que Moscou a fait sporadiquement depuis 2007.

“Le Norad évalue également que cette activité de vol russe n’est en aucun cas liée aux récentes opérations du Norad et du Commandement nord américain associées à des objets aéroportés au-dessus de l’Amérique du Nord au cours des deux dernières semaines”, a-t-il déclaré.

Le Norad n’a pas précisé s’il y a eu d’autres vols de bombardiers russes à long rayon d’action cette année, ni combien il y en a eu l’année dernière.

Pendant ce temps, alors que les militaires canadiens et américains continuaient de parcourir le ciel à la recherche d’autres menaces potentielles, les efforts pour récupérer l’épave des objets abattus au Yukon et dans le lac Huron progressaient peu.

Dans une mise à jour à l’extérieur de la Chambre des communes, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino et la ministre des Pêches Joyce Murray, responsable de la Garde côtière canadienne, ont déclaré que l’épave n’avait pas encore été récupérée.

« Il est important de souligner que les étendues de terre au Yukon où se déroulent les opérations sont très éloignées, difficiles d’accès, et surtout compte tenu des conditions actuelles », a déclaré Mendicino.

“Étant donné qu’il y a beaucoup de neige, beaucoup de vent, etc., vous comprendrez que cela va prendre du temps.”

Les fonctionnaires essayaient également toujours de localiser l’endroit où l’objet était tombé dans le lac Huron. Un chasseur à réaction américain l’a détruit avec un deuxième missile après son premier raté dimanche, a déclaré le commandant en chef de l’armée américaine, le général Mark Milley, aux journalistes à Bruxelles.

Mendicino ne spéculerait pas sur la durée des deux recherches, qui sont menées en même temps que les autorités américaines parcourent les mers au large des côtes de l’Alaska à la recherche du troisième objet, se poursuivraient.

« Il est important de s’en remettre aux experts dans le domaine, afin que les Forces armées, la GRC et la Garde côtière soient les mieux placées pour fournir des réponses à ces questions », a-t-il déclaré.

“Je dirai simplement que je sais qu’il y a beaucoup de curiosité permanente pour aller au fond de tout cela. J’apprécie cela. Et c’est pourquoi hier nous avons fourni un briefing de ces agences, et nous continuerons à nous tourner vers elles pour répondre à ces questions.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 février 2023.