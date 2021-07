Des avions de chasse de la Royal Air Force fonceront sur les autoroutes, les pistes de course et les parkings pour se préparer à une attaque surprise de la Russie

Les avions de combat de la ROYAL Air Force vont plonger dans les aéroports civils dans le plus grand exercice depuis 30 ans pour se préparer à la guerre avec la Russie.

Les Top Guns recevront l’ordre de se dépêcher sans préavis pour s’entraîner à réagir à une attaque surprise de style Pearl Harbor.

Les Jaguars de la RAF se sont entraînés à atterrir sur les autoroutes pendant la guerre froide Crédit : Twitter / AHB_RAF

Les jets Typhoon et F-35B Lightning pourraient également atterrir sur les autoroutes, les pistes de course et les parkings lors du premier exercice de dispersion de flotte sans préavis depuis la fin de la guerre froide.

Les avions de 100 millions de livres sterling se disperseront en petites équipes connues sous le nom de « combat à quatre » pour réduire le risque que des escadrons entiers soient anéantis en une seule frappe par des missiles de croisière hypersoniques.

Le maréchal en chef de l’Air, Sir Mike Wigston, a déclaré qu’il était de son devoir de se préparer au «pire des cas».

« Cela ressemble un peu à la guerre froide, mais il est urgent de se rappeler comment le faire », a déclaré le chef de la RAF. Le soleil.

S’exprimant à Pearl Harbor, à Hawaï, où la flotte américaine du Pacifique a été décimée par une attaque surprise en 1941, il a déclaré : « Il existe un pire scénario où des choses qui nous sont chères, certaines parties du Royaume-Uni, sont à portée de missiles russes.

La Grande-Bretagne n’a pas réussi à suivre le rythme des progrès des batteries antiaériennes tandis que Moscou a exporté des systèmes de battage mondiaux vers la Chine.

« Mon travail consiste à être prêt pour le pire des cas et ce n’est pas de la fantaisie », a ajouté Sir Mike.

« Ils ont assassiné des gens dans les rues du Royaume-Uni. Ils ont annexé des parties de l’Europe. » Le président Poutine s’était « vanté » d’une nouvelle génération de missiles de croisière tactiques qui pourraient cibler les bases de la RAF, a déclaré Sir Mike.

« Il suffirait qu’ils déploient les missiles à Kaliningrad et nous serions à portée », a-t-il ajouté, faisant référence au territoire russe le plus occidental entre la Pologne et la Lituanie.

Les jeux de guerre de la RAF, dont le nom de code est Agile Stance, sont conçus pour rendre plus difficile l’élimination d’un grand nombre d’avions en se dispersant en petits groupes.

« Plutôt que tous mes typhons sur deux bases, si tous mes typhons sont sur 12 bases, il est plus difficile de cibler un adversaire », a-t-il déclaré.

La Russie a déclaré avoir testé en mer de nouveaux missiles de croisière hypersoniques Zircon Crédit : AP

Le patron de la RAF, Chief Air Marshal, Sir Mike Wigston, a déclaré qu’il était de son devoir de se préparer au pire des cas Crédit : PA

Les jets F-35B de l’escadron 617 Dambusters peuvent effectuer des atterrissages verticaux Crédit : Le Soleil

« Nous reconnaissons que les menaces émanent à nouveau de la Russie. Nous réapprenons à nous disperser, à opérer sur une piste de terrain. »

Des dizaines de bases de la RAF ont fermé depuis la Seconde Guerre mondiale, offrant moins d’options aux Top Guns.

Mais Sir Mike a déclaré que la RAF était en pourparlers avec les aéroports régionaux pour utiliser leurs pistes pour l’entraînement.

« Je ne m’attends pas à recommencer à paver le Lincolnshire », a-t-il ajouté.

Faire voler des avions armés dans des aérodromes civils pose des problèmes de sécurité.

« Nous devrions considérer cela comme un défi national et utiliser la richesse des pistes d’atterrissage que nous avons à travers le Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

Sir Mike a déclaré qu’il prévoyait de commander le premier « exercice de dispersion sans préavis » en 2022.