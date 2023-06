Des avions-citernes d’un nouveau style atterrissent à Penticton

Les nouveaux avions-citernes Conair Dash 8 ont atterri à l’aéroport de Penticton cette semaine, prêts à aider lors de la prochaine saison des incendies de forêt.

Deux avions-citernes Conair sont à Peach City le 1er juin pour commencer leur travail cet été en soutenant les pompiers de toute la région dans la lutte contre les incendies de forêt.

Les avions-citernes Dash 8-400AT basés en Colombie-Britannique sont arrivés jeudi à Penticton, et deux dans l’État de Washington, pour commencer leurs contrats de lutte contre les incendies.

Les gros avions-citernes étaient stationnés en Alberta et à Fort McMurray pendant la majeure partie du mois de mai, prêtés par la Colombie-Britannique et l’Alaska, pour soutenir les équipages face aux incendies de forêt très difficiles et à propagation rapide.

Grahame Wilson, pilote de longue date de pétroliers en Colombie-Britannique, a effectué son dernier décollage après 39 ans de service en septembre 2022, à la tête des pétroliers 44, 49 et 55 à l’aéroport régional de Penticton. Ils étaient en poste à Penticton depuis 25 ans.

Les deux Dash 8 ont remplacé le trio et transportent 25 % de retardateur en plus, ainsi qu’une vitesse de croisière de 100 mph plus rapide que les anciens, selon Conair.

C’était le 12 septembre de l’année dernière lorsque les avions-citernes de lutte contre les incendies de Conair ont terminé leur travail à Penticton pour la saison. Les équipages ont été contraints de rester près d’une semaine de plus qu’ils n’étaient censés le faire, au milieu des incendies de forêt de 10 000 hectares de Heather Lake, près de Manning Park.

@lgllockhart

[email protected]

ActualitésPenticton