Des avions-citernes attaquent un feu de forêt derrière un vieux tri de rondins près de Port Alberni

Un feu de forêt brûle derrière une vieille sorte de bûches sur le mont Arbutus, à l’ouest de Port Alberni. Le feu se trouve de l’autre côté de la rivière Somass de la ville.

Quatre avions de lutte contre les incendies, d’abord un hélicoptère équipé d’un Bambi Bucket (un seau spécialisé suspendu à un câble qui retient l’eau), puis trois avions-citernes de Conair, basé à Abbotsford, ont attaqué l’incendie moins d’une heure après qu’il a été signalé pour la première fois le jeudi 18 août. 3.

Le BC Wildfire Service a classé l’incendie comme moins d’un demi-hectare et a noté qu’il avait été découvert à 18 h 47. De la fumée était visible de partout à Port Alberni, et les gens ont afflué vers Harbour Quay et Victoria Quay pour regarder les avions-citernes faire le tour de la zone.

Après que l’hélicoptère a largué plusieurs charges d’eau sur le feu, l’un des avions-citernes terrestres de Conair, un Avro RJ85 AT, a largué un retardateur à long terme sur le site. Le retardateur à long terme, selon Conair, inhibe la combustion même après l’évaporation de l’eau.

À 21 h 15, le feu de forêt était toujours considéré comme hors de contrôle. La cause présumée de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête, a noté le BC Wildfire Service.

