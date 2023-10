Des avions chinois interceptent de manière « imprudente » un vol canadien, selon Blair

Un vol de surveillance canadien chargé d’appliquer les sanctions contre la Corée du Nord a été intercepté lundi par des avions de combat chinois, suscitant les critiques du ministre de la Défense Bill Blair.

« Malheureusement, l’interaction qui a eu lieu très récemment n’était ni professionnelle ni sécuritaire », a déclaré Blair aux journalistes à Ottawa. « Les actions de l’armée chinoise dans ces circonstances étaient, je pense, inacceptables et mettaient nos avions et leur mission en danger. »

L’avion CP-140 Aurora de l’Aviation royale canadienne participait à l’opération NEON, qui est la contribution du Canada à la mission de l’ONU visant à superviser les sanctions contre la Corée du Nord.

« Depuis 2018 et jusqu’en 2026, le Canada déploie périodiquement des navires, des avions et du personnel militaires pour mener des opérations de surveillance afin d’identifier les activités suspectées de contournement des sanctions maritimes, en particulier les transferts de navire à navire de carburant et d’autres produits interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. « , explique un site Internet de la Défense nationale.

Alors qu’ils survolaient la mer de Chine orientale dans l’espace aérien international, des avions militaires chinois se seraient approchés à moins de cinq mètres de l’Aurora et auraient même lancé des fusées éclairantes.

« Je suis très préoccupé par la manière non professionnelle dont cela a été fait », a déclaré Blair. « C’était franchement dangereux et imprudent, et ce type de comportement n’est jamais acceptable et nous l’exprimerons à la République populaire de Chine de la manière la plus appropriée. »

Les avions Aurora canadiens ont été interceptés à plusieurs reprises par l’armée chinoise alors qu’ils participaient à l’opération NEON, y compris des incidents survenus en novembre 2022 et en mai 2023. Une interception se produit lorsqu’un avion s’en approche.

Lorsqu’il rejoint la mission internationale de l’ONU, l’avion de patrouille à long rayon d’action Aurora vole généralement depuis le Japon. Rejoint par la frégate NCSM Vancouver de la Marine royale canadienne, l’Aurora est actuellement dans la région jusqu’en novembre 2023.

L’ambassade de Chine à Ottawa n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.