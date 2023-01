Des avions chinois entrent dans l’espace aérien taïwanais pour la troisième fois en une semaine

Près d’une douzaine d’avions militaires chinois et trois navires de la marine ont été détectés près de Taïwan lundi, dans un contexte de tensions accrues, selon le ministère taïwanais de la Défense nationale.

Dans un tweet lundi, des responsables taïwanais ont déclaré que 11 avions de l’Armée populaire de libération, ou PLA, et trois navires de la marine de l’Armée populaire de libération, ou PLAN, avaient été détectés à 6 heures du matin.

Il a ajouté que sept des avions détectés ont traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan, qui est une zone tampon non officielle séparant Taiwan de la Chine.

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE TAIWAN DIT QUE DES DIZAINES D’AVIONS MILITAIRES CHINOIS SONT ENTRÉS DANS L’ESPACE AÉRIEN PRÈS DE L’ÎLE

C’est le deuxième jour consécutif – et le troisième jour en une semaine – que la Chine franchit la ligne médiane du détroit de Taiwan.

Le 8 janvier, des dizaines d’avions chinois et quatre navires ont été détectés près de Taïwan, avec au moins 28 avions traversant la ligne médiane.

Suite à l’incident de dimanche, le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération a déclaré dans un communiqué qu’il avait mené “des patrouilles conjointes de préparation au combat et de véritables exercices de combat” pour “contrer résolument les actions provocatrices des forces extérieures et des forces séparatistes indépendantistes de Taiwan”.

Quant à l’incident de lundi, aucune déclaration de la Chine n’avait été faite.

Le ministère taïwanais de la Défense nationale a déclaré que ses forces armées surveillaient la situation et avaient chargé des avions, des navires de la marine et des systèmes de missiles terrestres de répondre aux activités. LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT APPELLE LA CHINE À ÊTRE PLUS TRANSPARENTE SUR LA SURVOLÉE ACTUELLE DE COVID-19, LES ORIGINES DU VIRUS

En août, les tensions ont augmenté après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taiwan. Ces derniers mois, la Chine a augmenté le nombre d’exercices de combat autour de l’île ces derniers mois.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré au président Biden lors du sommet du G20 de novembre à Bali que la question de Taiwan était “le cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine” et la “première ligne rouge” dans les relations bilatérales.

Le président Biden a déclaré après cette réunion qu’il “ne pense pas qu’il y ait une tentative imminente de la part de la Chine d’envahir Taïwan”.