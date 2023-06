Des avions britanniques se sont précipités pour escorter des avions russes près de l’espace aérien de l’OTAN

Les Typhoons ont ensuite été « rechargés d’intercepter » les bombardiers Tupolev Tu-22M, volant au sud de la Russie continentale au-dessus du golfe de Finlande et de la mer Baltique. (Photo: IOURI KADOBNOV / AFP)

Des avions de combat de la Royal Air Force britannique ont été dépêchés à deux reprises en 24 heures pour intercepter des avions russes volant à proximité de l’espace aérien de l’OTAN, a annoncé vendredi le ministère de la Défense à Londres.

Des Typhoons de la RAF basés en Estonie et des chasseurs suédois Gripen ont été dépêchés jeudi soir pour « intercepter » un avion de reconnaissance russe Il-20 et un avion de chasse Su-27 « volant à proximité de l’OTAN et de l’espace aérien suédois », a indiqué le ministère.

L’avion russe « n’était pas conforme aux normes internationales en ne communiquant pas avec les régions d’information de vol (FIR) » mais « est resté dans l’espace aérien international et a volé de manière professionnelle », a-t-il ajouté.

Vendredi, des typhons ont de nouveau été dépêchés pour intercepter deux avions de transport russes volant au sud de la Russie continentale vers Kaliningrad, une enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, membres de l’OTAN.

Les Typhoons ont ensuite été « rechargés d’intercepter » deux bombardiers Tupolev Tu-22M et deux avions de combat Su-30, volant également au sud de la Russie continentale au-dessus du golfe de Finlande et de la mer Baltique.

Les avions russes « ne parvenaient pas à assurer une liaison appropriée avec les FIR locales », a déclaré le ministère.

Des avions finlandais, suédois, portugais et roumains ont également été impliqués dans l’escorte de l’avion russe, selon le communiqué.

« Ces interceptions sont un rappel brutal que la RAF est toujours prête à défendre notre ciel et celui de nos alliés, tandis que l’action coordonnée de plusieurs forces aériennes sert de démonstration claire de la valeur de nos alliances internationales », a déclaré le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace. a dit.