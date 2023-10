Le contrevenant à la zone d’exclusion aérienne a été escorté jusqu’à un aéroport voisin du Delaware. Un avion civil non précisé a violé samedi l’espace aérien réglementé au nord de Wilmington, dans le Delaware, près de la résidence du président américain Joe Biden, ont annoncé les services secrets américains.

“Par mesure de précaution, les moyens ont été interceptés et l’avion civil a atterri en toute sécurité dans un aéroport voisin”, a déclaré le chef des communications des services secrets, Anthony Guglielmi, dans un communiqué. L’incident a eu lieu samedi peu après 14 heures, alors que le président Biden se trouvait à son domicile de Wilmington, mais selon les responsables de la sécurité, il y avait “aucun impact sur les mouvements du protégé.”

Néanmoins, les services secrets ont lancé une enquête sur l’incident, en coordination avec la Federal Aviation Administration. LIRE LA SUITE : Des F-16 poursuivent un avion voyou au-dessus de Washington En juin dernier, des avions de combat F-16 de l’US Air Force ont été dépêchés pour intercepter un avion privé voyou qui survolait Washington, DC et s’écrasait dans les montagnes de Virginie. Cet incident aurait été causé par une perte soudaine de pressurisation de la cabine, qui aurait mis hors d’état de nuire les membres de l’équipage de conduite.