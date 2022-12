Des avions allemands entièrement nus à porter en bikini, des compagnies aériennes bizarres dans le monde entier

Bien que les voyages en avion soient l’un des moyens les plus efficaces de voyager, économisant notre temps précieux, tout le voyage est en effet assez ennuyeux. Nous devons subir un contrôle de sécurité rigoureux, nous frayer un chemin à travers les tracas de la foule lors de l’embarquement et endurer des heures épuisantes dans le ciel avec rien d’autre que les nuages ​​sans fin comme vue. Cependant, vous serez étonné d’apprendre que certaines compagnies aériennes ont trouvé des moyens uniques de pimenter les voyages aériens comme jamais auparavant. Attachez vos ceintures car ce voyage au décollage pourrait vous donner le choc de votre vie.

Service aérien nu allemand :

Une compagnie aérienne allemande a eu l’idée bizarre de permettre aux passagers de voler de la ville allemande d’Erfurt vers certaines stations balnéaires populaires de la Baltique sans avoir à porter de vêtements. Lancé en 2008, il était demandé aux passagers de porter des vêtements à l’embarquement et au moment du débarquement. Cependant, ils ont été autorisés à être complètement nus à bord.

Les hôtesses de l’air en bikini :

Une autre compagnie aérienne controversée – VietJet Aviation a appliqué une nouvelle stratégie consistant à faire venir des femmes en bikini comme hôtesses de l’air. Le PDG de VietJet Aviation, Nguyen Thi Phuong Thao est la personne qui a imaginé ce plan. Selon Forbes, le milliardaire en herbe pensait que les femmes exécutant la danse hawaïenne, ne portant qu’un bikini, aideraient à lancer une route intérieure au Vietnam.

Bonjour, Services de la compagnie aérienne Kitty :

Ce service aérien thématique est basé sur le dessin animé populaire Hello Kitty, créé par la designer japonaise Yuko Shimizu. Cette compagnie aérienne taïwanaise a fait approuver son idée par les fabricants de Hello Kitty au Japon. Hormis l’ensemble de l’avion, conçu avec le dessin animé Hello Kitty, les équipements trouvés à l’intérieur de l’avion, y compris les oreillers, les serviettes et les sièges, portent tous la marque des illustrations Hello Kitty.

Air des sirènes :

La célèbre chaîne de restauration américaine Hooters a également collaboré avec des compagnies aériennes. Bien que le service ait disparu lorsque Hooters Air a vu le jour, l’avion a fourni deux filles Hooters et des hôtesses de l’air, vêtues de tenues étriquées. Ils ont diverti les voyageurs et leur ont offert une large gamme de services d’accueil.

Compagnie aérienne Rayani :

Rayani Airlines, qui a commencé à opérer en 2015 en Malaisie, a été interdite l’année suivante. Cette compagnie aérienne suivait un parcours strict qui obligeait toutes les hôtesses de l’air à porter le hijab. Les passagers n’étaient autorisés à bord qu’après avoir offert des prières. La consommation d’alcool était interdite et seule de la viande Halal était servie aux flyers. L’avion a également décollé selon les règles de la loi islamique.

