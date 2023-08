Des avions à réaction Typhoon de la RAF interceptent des bombardiers russes volant au nord de l’Écosse | Nouvelles du Royaume-Uni

Des avions Typhoon de la RAF ont intercepté des bombardiers russes volant au nord de l’Écosse aux premières heures de la matinée de lundi, a annoncé le gouvernement britannique.

Des chasseurs de typhons ont été dépêchés pour intercepter deux bombardiers russes de patrouille maritime à longue portée alors qu’ils transitaient près des îles Shetland dans la zone de police aérienne du nord de l’OTAN, a ajouté le gouvernement.

Dernière guerre en Ukraine: la Russie brouille un avion après la détection d’un avion norvégien survolant la mer de Barents

Les jets britanniques d’alerte de réaction rapide (QRA) ont été lancés depuis la RAF Lossiemouth dans le nord-est de l’Écosse et les deux bombardiers russes ont été surveillés dans l’espace aérien international alors qu’ils volaient au nord du Royaume-Uni.

Un ravitailleur Voyager a également été lancé et est resté en vol pendant toute la durée de la mission – non spécifiée par le ministère de la Défense (MoD) – pour offrir un ravitaillement en vol aux chasseurs Typhoon si nécessaire.

Image:

Un Typhoon de la RAF et un avion de ravitaillement. Photo : MoD





Le ministre des forces armées, James Heappey, a déclaré: « Les équipages de la RAF à Lossiemouth maintiennent une surveillance constante de l’espace aérien britannique et sont toujours prêts à agir à tout moment pour assurer la sécurité de notre pays.

« Des pilotes se sont lancés dans leurs jets Typhoon pour intercepter deux bombardiers russes à longue portée ce matin, les surveillant alors qu’ils passaient au nord des îles Shetland, prêts à contrer toute menace potentielle sur le territoire britannique. »

Image:

Un Typhoon de la RAF et un Tupolev Tu-142 russe. Photo : MoD





Le pilote principal de la RAF Typhoon, qui n’a pas été nommé par le ministère de la Défense, a ajouté : « C’est vraiment satisfaisant de savoir que nous avons réussi à intercepter, en maintenant l’intégrité de l’espace aérien du Royaume-Uni et de l’OTAN.

« Lorsque l’alarme d’une bousculade s’est déclenchée aux premières heures du matin, l’adrénaline est montée. Travaillant en tandem avec les opérateurs de contrôle au sol et avec le ravitaillement en vol d’un RAF Voyager, nous avons pu rester sur la tâche jusqu’à ce que la mission était terminée et l’avion cible a quitté la zone d’intérêt du Royaume-Uni. »

Des pilotes britanniques de la RAF Lossiemouth ont récemment terminé un déploiement de quatre mois pour diriger la mission de police aérienne de l’OTAN en Estonie, où ils ont intercepté 50 avions russes et volé pendant un total combiné de plus de 500 heures.

Ce n’est pas la première fois que des avions à réaction rapide de la RAF interceptent des avions à réaction russes près de l’espace aérien britannique – un avion espion russe a été intercepté au nord de l’Écosse en mai plus tôt cette année, bien que de telles interceptions se produisent depuis de nombreuses années.

Des avions de la RAF ont intercepté des avions russes au-dessus de l’espace aérien de l’OTAN il y a une semaine



Lorsque des avions à réaction russes pénètrent dans l’espace aérien contrôlé par le Royaume-Uni, les chasseurs QRA sont envoyés immédiatement car ils peuvent souvent constituer un danger pour les autres aéronefs car ils ne parlent pas au contrôle du trafic aérien et ne « crient » pas non plus avec leur code pour laisser les autres usagers de l’air savent qu’ils sont là.

De même, Moscou a affirmé en juin qu’elle devait brouiller ses propres jets après que trois avions de guerre britanniques ont été détectés près de la frontière du pays – mais le ministère de la Défense l’a décrit plus tard comme « une opération de routine dans l’espace aérien international ».