Des avions à hydrogène décollent avec le vol d’essai de la startup

L’aviation représente environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et l’industrie se développe rapidement. Alors que les compagnies aériennes et certains groupes industriels se sont engagés à réduire les émissions à zéro net d’ici 2050, les exigences du vol peuvent être difficiles à satisfaire sans combustibles fossiles.

Les piles à combustible à hydrogène représentent une voie possible que certaines entreprises espèrent pouvoir aider à réduire les émissions de l’aviation. Mais afin de réduire considérablement les émissions de l’industrie, la technologie devrait évoluer pour propulser des avions relativement gros.

“Cela nous met directement sur la voie des lancements commerciaux”, a déclaré Val Miftakhov, fondateur et PDG de ZeroAvia, lors d’une conférence de presse annonçant le vol d’essai.

ZeroAvia a levé plus de 140 millions de dollars de financement auprès d’investisseurs, dont United Airlines et American Airlines, ainsi que Breakthrough Energy Ventures, le fonds de capital-risque énergétique de Bill Gates. La société a également reçu plus de 1500 précommandes de clients pour ses systèmes de pile à combustible à hydrogène, selon Miftakhov.

La startup effectue des vols d’essai depuis plusieurs années avec des avions plus petits, avec un succès variable. En 2021, l’un des vols d’essai de ZeroAvia a été contraint d’atterrir et l’avion a été endommagé après l’arrêt du système de batterie de secours. Avec seulement les piles à hydrogène en marche, l’avion a perdu l’alimentation de ses moteurs électriques.

Le récent vol d’essai de janvier 2023 de l’avion de 19 places, qui a été retardé de l’été 2022, a été pris en charge par le système de batterie pendant tout le vol. Les batteries fournissaient environ 50% de l’énergie au côté gauche de l’avion, le système de pile à combustible à hydrogène fournissant les 50% restants.