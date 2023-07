Des avertissements sont en vigueur pour des inondations soudaines potentiellement « catastrophiques » dans le sud-est de New York – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Les météorologues ont émis une urgence d’inondation éclair pour certaines parties de la vallée inférieure de l’Hudson dans le sud-est de New York, avertissant que de puissants orages ont déversé plusieurs centimètres de pluie et provoquent des crues éclair « potentiellement mortelles » et catastrophiques.

Des avertissements de crue éclair étaient en vigueur dimanche soir pour plusieurs zones de la région, notamment le sud-est et le centre du comté d’Orange, l’ouest du comté de Putnam, le nord du comté de Westchester et le comté de Rockland, qui a connu les précipitations les plus abondantes, selon le service météorologique national. Certaines parties du nord-est du New Jersey étaient également sous le coup d’un avertissement d’inondation soudaine, le service a dit.

«Déplacez-vous vers un terrain plus élevé maintenant! Il s’agit d’une situation extrêmement dangereuse et potentiellement mortelle. N’essayez pas de voyager sauf si vous fuyez une zone inondée ou sous ordre d’évacuation », a prévenu le service dimanche soir.

Les avertissements de crue éclair signifient que les déplacements sont extrêmement dangereux. S’il vous plaît, ne prenez aucun risque. Restez à la maison, évitez les routes et restez en sécurité. pic.twitter.com/o2k5pAT0Q0 — Gouverneur Kathy Hochul (@GovKathyHochul) 9 juillet 2023

Pendant ce temps, un système de fortes pluies et d’orages se dirigeait également vers l’est et devrait atteindre la région métropolitaine de New York dimanche soir, le service météorologique a ditsoulignant le potentiel des « averses torrentielles ».

Une veille d’inondation est en vigueur dans toute la ville jusqu’à 6 heures du matin lundi matin, la ville a dit sur son site Web, ajoutant que les zones basses, mal drainées ou proches de ruisseaux, de ruisseaux ou de rivières sont particulièrement exposées aux crues soudaines. Un «événement de précipitations excessives» devrait commencer vers 19 heures dimanche, a indiqué la ville.

Les fortes pluies qui arrivent dimanche « pourraient provoquer des inondations rapides et potentiellement mortelles dans les sous-sols », ont déclaré les responsables des notifications d’urgence de la ville. a dit sur Twitter. « Préparez-vous maintenant à vous déplacer vers un terrain plus élevé si nécessaire. Si vous devez vous déplacer, faites preuve de prudence et évitez les routes inondées.

Dans le comté voisin de Rockland, police de l’État de New York a dit «De nombreuses routes comprenant la State Route 9W et la Palisades Interstate Parkway subissent de fortes inondations et des emportements. Les palissades NB sont fermées de la sortie 14 au rond-point de Long Mountain. Évitez la zone !!!”

Dans un e-mail envoyé ultérieurement à CNN, le porte-parole de la police d’État, Steven V. Nevel, a déclaré que plusieurs personnes étaient bloquées sur la route à travers le comté et que les secouristes s’efforçaient de les secourir le plus rapidement possible.

Le gouvernement du comté a exhorté les habitants à rester chez eux dimanche soir, avertissement il y a eu «des tonnes d’inondations» dans les régions de Stony Point et Lowland Hill et dans Lowland Park.

Plus tard dimanche soir, Rockland County Executive Ed Day dit dans un communiqué la pluie devait s’arrêter la nuit.

« D’ici là, nous exhortons les résidents à rester à l’intérieur dans un endroit sûr », a-t-il déclaré.

Dans une mise à jour du dimanche, la gouverneure de New York, Kathy Hochul exhorté citoyens à être particulièrement vigilants sur l’état des routes.

« Ma plus grande préoccupation est le fait que la plupart des gens qui perdent la vie lors d’une inondation se produisent parce qu’ils se trouvent dans leur véhicule – pas dans leur maison, mais dans leur véhicule », a-t-elle déclaré. dit un journaliste de Spectrum News. « Et je veux que les gens fassent très attention de ne pas s’engager sur une route fermée ou si vous voyez de l’eau courante, car cela ne prend pas grand-chose pour un véhicule, juste deux pieds … de l’eau peut en fait balayer une voiture et vous perdre tout contrôle, et vous pourriez en fait perdre la vie.

Les inondations à l’Académie militaire des États-Unis de West Point, qui se trouve dans le comté d’Orange, ont forcé les gens à sortir de leur voiture à la nage, a déclaré dimanche à CNN un porte-parole de la police militaire de West Point.

Des personnes qui avaient été piégées dans leur voiture dans une partie du campus de l’académie ont nagé hors de leur voiture pour se mettre en sécurité, a déclaré le porte-parole, ajoutant qu’il n’était pas clair pour le moment si quelqu’un avait été blessé.

Toujours dans le comté d’Orange, les responsables de la ville de Cornwall ont émis un «avis de non-voyage», à la suite de plusieurs routes inondées et de personnes qui ont dû être secourues de leurs voitures bloquées. Le bureau de gestion des urgences de la ville a également averti que les tempêtes avaient provoqué des coulées de boue et des débris.

« LE VOYAGE EST IMPOSSIBLE », le bureau a dit sur Twitter. « ALLEZ À UN TERRAIN PLUS ÉLEVÉ. SI EN SÉCURITÉ, RESTEZ OÙ VOUS ÊTES.

Les menaces de crues soudaines resteront dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre lundi matin et pourraient devenir « extrêmement dangereuses » dans certaines parties du Vermont, où des coulées de boue sont également possibles, et la vallée de Champlain bordant New York, le Weather Prediction Center a dit.

Le gouverneur du Vermont, Phil Scott, dimanche déclaré un état d’urgence avant les tempêtes et les inondations potentielles et a déclaré que les équipes de sauvetage aquatique sont déjà dans les zones où elles pourraient être nécessaires.

