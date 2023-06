Des avertissements d’eau dangereuse alors que les courants de déchirure du golfe du Mexique tuent 11 personnes en Floride et en quelques jours

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les courants de retour ont tué 11 personnes au cours des deux dernières semaines le long de la côte américaine du golfe, selon des responsables fédéraux.

Les décès se sont étendus de Fort Morgan, en Alabama, à Panama City Beach, en Floride, selon le service météorologique nationalavec des conditions à haut risque persistant dans les comtés de Walton, Bay et Gulf en Floride jusqu’à mardi.

Trois personnes sont mortes en une seule journée samedi dans la ville de Floride, selon les données.

Panama City Beach, Floride (AFP via Getty Images)

Les victimes étaient identifié par la police de Panama City comme Kimberly Ann Mckelvy Moore, 39 ans, de Lithonia, Géorgie; Morytt James Burden, 63 ans, de Lithia Springs, Géorgie ; et Donald Wixon, 68 ans, de Canton, Michigan.

« Vous dites que vous êtes un « bon » nageur, un nageur expérimenté, un nageur de compétition. Mais vous n’êtes pas à la hauteur d’un courant d’arrachement », a déclaré le bureau du shérif du comté de Bay, en Floride, basé à Panama City, a dit dans une publication sur Facebook lundi, présentant des images aériennes de canaux dans le sable creusés par des courants de déchirure.

« Ce sont des images des tranchées creusées dans le sable sous l’eau à la suite des puissants courants de retour du week-end dernier. Ceux-ci sont si profonds qu’ils sont facilement visibles d’en haut. Il y en a plusieurs. Les photos ont été prises hier depuis l’un de nos hélicoptères. On dit qu’une image vaut mille mots. Nous l’espérons. »

Les conditions au large des plages de Panama City ont été anormalement dangereuses le mois dernier, avec des doubles avertissements de drapeau rouge, signifiant un risque extrême pour les océaniens, voler tous les jours depuis le 12 juin.

« Les courants de déchirure sont de puissants courants d’eau canalisés qui s’éloignent du rivage », selon à l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère. « Ils s’étendent généralement du rivage, à travers la zone de surf et au-delà de la ligne des vagues déferlantes. »

Les courants s’avèrent particulièrement meurtriers car les gens essaient souvent de nager à contre-courant de l’eau en mouvement pour se mettre en sécurité, ce qui peut fatiguer même les nageurs les plus puissants. Au lieu de cela, les experts conseillent à ceux qui sont pris dans les courants de retour de nager latéralement ou à un angle éloigné du courant sortant, parallèlement à la plage, jusqu’à ce qu’ils soient en dehors de son attraction et puissent se mettre en sécurité.

Plus de 100 personnes meurent chaque année dans les courants d’arrachement aux États-Unis, et ces courants sont responsables d’environ 80 % des sauvetages de sauveteurs, selon la US Lifesaving Association. Les courants de retour sont la troisième cause de décès liés aux conditions météorologiques aux États-Unis entre 2013 et 2023, selon le NWS, plus que la foudre, les tornades ou les ouragans. Les signes révélateurs d’un courant de déchirure comprennent des colonnes étroites et localisées d’eau bouillonnante près des ruptures dans les bancs de sable, les jetées et d’autres lacunes dans le schéma normal des vagues d’une plage.

Daryl Pauyl, directeur de la sécurité des plages à Panama City Beach Fire Rescue, a déclaré à WJHG que la meilleure chose que les baigneurs puissent faire est de tenir compte des avertissements ou des responsables de la sécurité et de rester près des sauveteurs.

« L’endroit le plus sûr lorsque vous venez à la plage est près d’un maître-nageur », a-t-il déclaré. « Et je pomperai toujours ça. Nagez près d’un maître nageur.

« La plupart du temps, les sauvetages proviennent simplement des personnes que nous avons déjà averties », a-t-il ajouté.