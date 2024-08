Des avertissements de tempête violente sont en vigueur alors que le Massachusetts est frappé par des inondations, de la grêle et des rafales de vent dévastatrices

Nous sommes en alerte météo violente de la part de l’équipe météorologique de Boston 25 en raison d’avertissements de temps violent qui ont été émis dans tout le Massachusetts lundi alors que les tempêtes apportent des pluies torrentielles, de la grêle et des rafales de vent destructrices.

Un avertissement d’orage violent est en vigueur pour certaines parties des comtés de Worcester, Hampshire, Franklin et Hampden jusqu’à 15h45 et pour les comtés de Berkshire et Bristol jusqu’à 16h.

Un avertissement d’orage violent est en vigueur dans certaines parties de notre région jusqu’au 26 août à 15 h 45. Mettez-vous immédiatement à l’abri et restez avec Boston 25 pour obtenir les dernières informations météorologiques. pic.twitter.com/moYOYIg9am – Kévin Lemanowicz (@KevinBoston25) 26 août 2024

Une alerte aux orages violents a été émise pour les comtés de Berkshire, Barnstable, Bristol, Dukes, Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk, Nantucket et Worcester jusqu’à 19 heures.

Un avertissement de crue soudaine a également été émis pour les comtés de Bristol, Plymouth et Hampden jusqu’à 18 heures au moins.

« Des crues rapides de petits ruisseaux et cours d’eau, ainsi que des inondations soudaines dans les zones urbaines, les autoroutes, les rues et les passages souterrains, ainsi que dans d’autres zones mal drainées et basses », a déclaré le NWS dans un communiqué. « Faites demi-tour, ne vous noyez pas lorsque vous rencontrez des routes inondées. La plupart des décès dus aux inondations surviennent dans des véhicules. »

Un avertissement de crue soudaine est en vigueur dans certaines parties de notre région jusqu’au 26 août à 18h30. Les déplacements seront dangereux à cet endroit et doivent être évités pour des raisons de sécurité jusqu’à ce que les inondations se calment. Restez avec @Boston25 pour les dernières nouvelles. pic.twitter.com/1PTkzzNnsJ — Shiri Spear (@ShiriSpear) 26 août 2024

À Cape Cod, le département de police de Bourne dit que « plusieurs zones de la ville subissaient de fortes inondations », en plus de « des éclairs incroyables, des pluies torrentielles et même de la grêle de plus grande ampleur ».

Des photos et des vidéos ont montré une grêle intense s’accumulant sur le sol comme de la neige à Buzzards Bay, Bourne, Gardner, Marlboro et Rutland.

