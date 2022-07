Des avertissements de chaleur sont émis dans toute la Colombie-Britannique alors que les sommets menacent d’atteindre 40 ° C

La plupart des régions de la Colombie-Britannique devraient connaître une chaleur supérieure à la moyenne cette semaine, et Environnement Canada avertit les résidents d’être prêts.

L’agence météorologique a émis des avertissements de chaleur dans toute la province lundi matin (25 juillet), s’étendant aussi loin au nord que Terrace et jusqu’à la frontière sud. Seules la partie la plus au nord de la Colombie-Britannique, la côte nord, le côté ouest de l’île de Vancouver et le coin sud-est de la province sont exemptés des avertissements jusqu’à présent.

Le pire de la chaleur devrait frapper l’Okanagan et les Kootenays, où les maximums quotidiens atteindront les 30 et peut-être les 40 tout au long de la semaine. Ils verront des dépressions nocturnes autour de 18 °C.

Dans la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser et l’île de Vancouver, les maximales diurnes oscilleront entre 31 C et 35 C à l’intérieur des terres, et entre 25 C et 29 C près de l’eau. Les minimums oscilleront entre 15 C et 17 C, selon Environnement Canada.

En se dirigeant vers le nord, des régions comme Kitimat, Terrace et Bella Coola connaîtront des maximales entre 30 C et 32 ​​C et des minimales autour de 15 C à 17 C. Dans les régions de North Columbia et de North Thompson, les maximales varieront plus largement entre 29 C et 34 C. Les dépressions devraient atteindre 12 C à 14 C.

Pour chaque région, Environnement Canada indique que les températures devraient culminer de mercredi à vendredi en raison de l’arrivée d’une forte crête de haute pression. Une tendance au refroidissement lent devrait commencer le week-end et début août.

Environnement Canada indique que le moment le plus chaud de la journée sera de la fin de l’après-midi au début de la soirée. On rappelle aux gens de faire attention aux symptômes de la chaleur chez eux-mêmes, leurs proches et leurs voisins et de rechercher des endroits frais et de s’hydrater dans la mesure du possible.

Pendant le dôme de chaleur de 2021, 619 personnes sont mortes à cause des températures sans précédent. Parmi eux, la majorité avaient plus de 70 ans, vivaient seuls ou souffraient d’une maladie chronique. L’écrasante majorité (93 %) des personnes décédées ont été retrouvées sans climatiseur et 76 % sans ventilateur.

Le BC Coroners Service a publié un rapport sur les décès en juin, avec des recommandations à la province pour empêcher que la même chose ne se reproduise.

Au même moment, la province a lancé un nouveau système d’alerte à la chaleur. Il est divisé en deux niveaux avec des avertissements de chaleur émis lorsqu’une région devrait connaître des températures supérieures à la moyenne pendant au moins deux jours consécutifs, et des urgences de chaleur extrême déclenchées lorsque cette chaleur s’intensifie au-delà de deux jours.

Seuils d’avertissement de chaleur par région :

Sud-ouest : maximum diurne de 29 C, minimum nocturne de 16 C

Fraser : maximum diurne de 33 C, minimum nocturne de 17 C

Sud-est (région en grande partie intérieure de la C.-B.) : maximum diurne de 35 C, minimum nocturne de 18 C

Nord-est : maximum diurne de 29 C, minimum nocturne de 14 C

Nord-ouest : maximum diurne de 28 C, minimum nocturne de 13 C

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Colombie-BritanniqueEnvironnement Canadaavertissement de chaleur