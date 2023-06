Des averses sont prévues alors que les incendies de forêt font rage dans le nord-est de la Colombie-Britannique

Vancouver-

Michelle Chisholm, résidente de Tumbler Ridge, et sa famille avaient leurs sacs remplis de tout le nécessaire, y compris du matériel de camping, lorsqu’un ordre d’évacuation de la ville les a forcés à partir.

Chisholm, qui vit à Tumbler Ridge dans le nord-est de la Colombie-Britannique depuis 10 ans, a déclaré que son dilemme était de s’occuper de son cheval puisqu’elle n’a pas de remorque.

Elle a dit qu’elle s’était arrangée avec quelqu’un du club de selle local pour le sortir, mais ensuite l’autoroute menant à Dawson Creek a été bloquée.

Chisholm a lancé un appel public à l’aide pour déplacer son animal en lieu sûr.

« Je n’arrêtais pas de recevoir des appels téléphoniques et des appels téléphoniques de toutes ces personnes qui étaient prêtes à aider, ce qui m’a fait me sentir bien que des étrangers soient prêts à aider, sans poser de questions », a déclaré Chisholm.

Elle fait partie des quelque 2 400 habitants du district de Tumbler Ridge, sur les contreforts des Rocheuses, qui ont reçu peu de préavis pour partir jeudi alors qu’un incendie empiétait sur la communauté.

Chisholm, son mari et leurs deux enfants vivent maintenant chez des amis à Fort St. John, à environ 170 kilomètres au nord, en attendant l’ordre d’évacuation.

Une fois sa famille et leurs animaux de compagnie en sécurité, ils pourraient s’installer pour un « super week-end » avec les amis qui les accueillent, bien que ses jeunes enfants ne comprennent peut-être pas tout à fait ce qui se passe, a-t-elle déclaré.

« Ils savent qu’il y a un incendie, mais ils ne paniquent pas. Nous en faisons simplement un road trip amusant pour eux », a-t-elle déclaré. « Alors ils étaient heureux, vous savez, de jouer tout le temps. »

Des averses sont prévues samedi sur le feu de forêt agressif menaçant Tumbler Ridge, mais les prévisionnistes disent que des orages pourraient balayer la région desséchée sans apporter de pluie.

Environnement Canada affirme que Tumbler Ridge et Dawson Creek connaissent une forte fumée et des températures de près de 10 degrés au-dessus de la normale.

Cela pourrait compliquer les efforts de lutte contre le feu de forêt incontrôlable de la rivière West Kiskatinaw, qui a brûlé 96 kilomètres carrés de buissons et de bois à l’est de Tumbler Ridge au cours des trois jours suivant sa découverte.

Le BC Wildfire Service affirme que l’incendie fait partie des 83 incendies de forêt actifs dans la province, y compris l’incendie de près de deux kilomètres carrés qui a fermé l’autoroute de l’île de Vancouver reliant Port Alberni, Tofino et Ucluelet au reste de l’île.

Un détour de quatre heures sur une route secondaire permettant des déplacements limités à l’intérieur et à l’extérieur de la zone sera également fermé pendant une grande partie de la journée, car un véhicule est tiré d’un lac le long de la route accidentée.

Le feu de forêt à l’est de Port Alberni est toujours répertorié comme incontrôlable, et on s’attend à ce que le détour rouvre dès que possible.

« La province exhorte à la préparation et à la patience car de longs temps d’attente sont attendus une fois le détour rouvert », a déclaré le ministère des Transports dans un communiqué informant de la fermeture, qui devait avoir lieu entre 13 h et 21 h vendredi.

« Tous les voyageurs sont priés d’éviter de voyager le long de la déviation avant, pendant et après la fermeture, car les camions commerciaux feront la queue pour passer », indique le communiqué.

Neal McLoughlin, surintendant des services prédictifs pour le BC Wildfire Service, a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que plus de 5 000 kilomètres carrés avaient brûlé depuis le début de la saison des incendies de forêt le 1er avril, un total qu’il a qualifié de « assez alarmant ».

Les interdictions de feu, y compris les interdictions de feux de camp, couvrent maintenant la majeure partie de la province, bien que les feux de camp soient toujours autorisés dans les coins nord-ouest et sud-est de la Colombie-Britannique et sur Haida Gwaii.

C’est la première date à laquelle la Colombie-Britannique a restreint les feux de camp, et les interdictions surviennent alors que les conditions estivales inhabituellement chaudes ont établi 20 records quotidiens de température élevée jeudi, y compris une marque de 38,5 ° C à Lytton, faisant de la communauté du canyon du Fraser la plus chaude au Canada pendant des jours consécutifs. .

Environnement Canada a déclaré que de la pluie était attendue vendredi et samedi sur une grande partie du sud de la Colombie-Britannique, avec entre cinq et 10 millimètres sur une grande partie de la côte sud d’ici samedi, tandis que les prévisions de l’intérieur prévoyaient à peu près la même quantité entre Cranbrook et la région de Prince George.

Le bureau météorologique indique que des conditions chaudes et sèches devraient revenir la semaine prochaine, bien que les prévisionnistes prévoyaient une possibilité d’averses dans la région près du feu de forêt de la rivière West Kiskatinaw, à partir de mardi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 juin 2023.