Des averses de neige sont attendues dans le nord de l’Illinois jusqu’au week-end alors que la vague de froid fait chuter les températures – Shaw Local

Les températures anormalement chaudes que les habitants du nord de l’Illinois ont connues jusqu’à présent cet hiver ne dureront pas. Un front froid avec des chiffres en chute libre devrait frapper la région ce week-end, a déclaré un météorologue du National Weather Service.

Alors que les températures de mercredi soir devaient rester douces dans les années 40 après une journée pluvieuse dans une grande partie de la région, les températures jeudi, vendredi et le week-end entraîneront probablement des hauts dans les années 20 et des bas chez les adolescents, a déclaré Brett Borchardt, météorologue. avec le bureau de Romeoville du National Weather Service.

“Jusqu’à présent, cet hiver, nous avons été du côté chaud de nombreux systèmes de tempête”, a déclaré Borchardt. « Il y a eu un gros blizzard affectant les plaines et les Grands Lacs supérieurs, mais nous avons été plutôt chauds. Il semble que cette bonne faveur va passer ce week-end. Les températures chuteront et dureront jusqu’à la semaine de Noël.

Une grande partie du nord de l’Illinois est sous des perspectives météorologiques dangereuses à partir de 15h40 mercredi, selon le National Weather Service. Cela inclut les comtés de McHenry, Lake, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, DuPage, LaSalle, Kendall, Grundy, Cook et Will.

Un risque limité de neige et de brouillard pourrait voir la pluie de mercredi se transformer en une période de neige mouillée après minuit. Cela pourrait signifier une légère accumulation de neige mouillée jusqu’à jeudi matin, principalement au nord-ouest de la région métropolitaine de Chicago, selon le service météorologique.

Jeudi et vendredi pourraient également présenter un risque limité de neige, avec des averses de neige attendues dans le nord de l’Illinois jeudi après-midi et vendredi périodiquement. Les averses de neige pourraient être intenses, selon le service météo, notamment jeudi soir ce qui pourrait fortement réduire la visibilité routière pour les automobilistes et les accumulations de neige.

La neige est également probable tout au long du week-end.

“Nous nous attendons à des averses de neige de jeudi à samedi, un peu comme au printemps avec de la pluie dans l’après-midi”, a déclaré Borchardt. « Cela ne conduira pas à de grosses accumulations de neige, mais nous pourrions voir une couche rapide ici ou là. Chaque fois que les températures chutent et que nous avons des averses de neige dispersées, nous vous conseillons toujours d’y aller doucement sur les routes, les ponts et les viaducs.

Borchardt a déclaré que la tendance météorologique actuelle de décembre n’est pas trop éloignée de la météo hivernale des années précédentes, avec des périodes chaudes et froides consécutives.