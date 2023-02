Des avalanches font 9 morts en Italie et en Autriche alors que de fortes chutes de neige frappent les Alpes

FRANCFORT, Allemagne – Neuf personnes sont mortes dans des avalanches en Autriche et en Italie ce week-end alors que de fortes chutes de neige et des vacances scolaires attiraient des skieurs dans les Alpes, certaines des victimes étant décédées après avoir skié dans des zones non balisées malgré les avertissements de risque élevé d’avalanche, a annoncé la police.