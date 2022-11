Des autruches tentent d’échapper à la police après avoir échappé à l’enclos canadien

Environ 20 autruches se sont échappées de leur enclos en Alberta, au Canada, et ont tenté de fuir la police qui poursuivait les oiseaux.

Des images filmées par un témoin jeudi montrent une voiture de police roulant vers une autruche courant sur la route. Un passager du véhicule tend alors la main pour attraper l’animal par le cou mais est incapable de se retenir. L’autruche tombe brièvement au sol avant de commencer à s’enfuir.

Les sites Web sur les animaux recommandent de saisir une autruche par le cou pour la forcer à descendre et l’empêcher de picorer, selon la Société Radio-Canada.

Le service de police de Taber a déclaré que des membres des forces de police et de son unité régionale des normes communautaires s’occupaient des autruches et que les dangers de la circulation avaient été créés par les oiseaux qui sortaient de la ville. Le service de police a aidé la Gendarmerie royale du Canada à confiner les autruches, afin que les propriétaires des animaux puissent les capturer en toute sécurité.

Les autruches évadées appartiennent toutes à la même personne.

La plupart des autruches ont été capturées jeudi, mais l’agent des relations avec les médias de la GRC, le cap. Troy Savinkoff a déclaré à CBC que les efforts étaient toujours épuisés pour sécuriser le reste d’entre eux.

La GRC aide souvent à capturer des chevaux et du bétail, mais ne s’attend pas à répondre aux autruches en liberté.

“L’autruche est certainement quelque chose que nous connaissons beaucoup moins, et je peux confirmer que l’enquêteur particulier qui a reçu son premier rapport n’avait pas prévu de chasser les autruches pendant ce quart de travail”, a déclaré Savinkoff.

L’une des autruches poursuivies a été heurtée par une voiture et est décédée après s’être échappée de son enclos.

Les autruches sont l’oiseau le plus rapide au monde, capable de voyager en continu à des vitesses de 30 à 37 miles par heure et peuvent sprinter jusqu’à 43 miles par heure, selon le Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute.