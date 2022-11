Des autruches échappées repérées dans une ville du sud de l’Alberta, provoquant une réponse de la gendarmerie

Environ 20 autruches sont descendues dans les rues de Taber, en Alberta, jeudi, incitant la gendarmerie locale à aider à capturer les oiseaux.

Destiny Nanaquewetung, qui travaille dans un dépanneur dans la petite ville à environ 230 kilomètres au sud-est de Calgary, était en pause lorsqu’elle a vu un véhicule de la GRC rouler à côté d’une autruche.

Elle a enregistré une vidéo qu’elle a postée sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir un homme se pencher par la fenêtre d’un véhicule de patrouille de la GRC et tenter d’attraper l’oiseau.

“Je pensais que je voyais des choses au début … J’entends des sirènes et je regarde et je vois une autruche et il n’y a aucun moyen que cela se produise en ce moment”, a-t-elle déclaré.

“C’était un spectacle à voir, c’est sûr.”

L’oiseau dans la vidéo était l’une des quelque 20 autruches, a déclaré l’agent des relations avec les médias de la GRC, le cap. Troie Savinkov. Les oiseaux s’étaient échappés de leur enclos et les agents aidaient le propriétaire à reprendre son troupeau.

Il y a eu plusieurs rapports d’autruches sur la route dans la zone de l’autoroute 36 et de la route de canton 94, qui sont arrivées vers 8 heures du matin, a déclaré Savinkoff.

“La photo montrée qui est à la mode montre un agent de la GRC conduisant avec le véritable propriétaire de l’autruche du côté passager, essayant de capturer les autruches en utilisant la technique vue”, a-t-il déclaré.

“Plusieurs autruches ont été capturées avec succès, et il n’y en a que quelques-unes de plus actuellement qui tentent de soutenir le propriétaire et continuent de capturer le reste.”

Malheureusement, a-t-il dit, une autruche a été heurtée par une voiture et est décédée.

La GRC de Taber répond « assez souvent » aux signalements de bétail et de chevaux en liberté, a déclaré Savinkoff.

“L’autruche est certainement quelque chose que nous connaissons beaucoup moins, et je peux confirmer que cet enquêteur particulier qui a reçu son premier rapport n’avait pas prévu de chasser des autruches pendant ce quart de travail.”

“Lorsque vous êtes un agent de la GRC, vous êtes appelé pour une grande variété de services différents au public. Certains sont donc typiques et d’autres non, et ce serait certainement l’un des types atypiques pour ces agents aujourd’hui. ”