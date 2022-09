Des autopsies doivent être pratiquées sur les corps d’un petit garçon et d’une jeune fille décédés hier à la suite d’un horrible incendie de voiture.

Gardai “enquête sur toutes les circonstances” entourant les décès tragiques dans le comté de Westmeath.

La route a été fermée pendant que les enquêtes se poursuivent

L’incident s’est produit près de Multyfarnham vers 16 heures.

La Gardai et les services d’urgence se sont rendus sur les lieux, où les restes de la jeune fille ont été découverts.

Un petit garçon a été emmené sur les lieux de l’incendie de la voiture et transporté en ambulance à l’hôpital régional de Midland, à Mullingar.

Il a ensuite été déclaré mort.

Une femme adulte a été transportée d’urgence dans un hôpital de Dublin par ambulance aérienne avec des blessures graves.

La pathologiste d’État, la Dre Sally Ann Collis, effectuera aujourd’hui des autopsies sur les corps des enfants à l’hôpital régional de Midland.

Un porte-parole de la garda a déclaré hier: “Gardaí à Mullingar enquête sur toutes les circonstances entourant la mort d’un bébé et d’un enfant à la suite d’un incendie de voiture mortel dans le comté de Westmeath le vendredi 9 septembre 2022.

“Peu avant 16 heures, l’alarme a été déclenchée après qu’une voiture avec trois occupants a été découverte en feu sur une route rurale à Lackan près de Multyfarnham. Gardaí et les services d’urgence ont été alertés pour se rendre sur les lieux.

“Un petit garçon a été évacué de la scène par ambulance vers l’hôpital régional de Midland, à Mullingar, où il a été déclaré mort.

“Les restes d’une jeune femme ont été découverts à l’intérieur de la voiture sur les lieux. Ses restes ont été transportés à l’hôpital régional de Midland, à Tullamore.”

Ils ont ajouté: “Une femme adulte a été soignée sur les lieux pour des brûlures. Elle a été emmenée en ambulance aérienne dans un hôpital de Dublin. Ses blessures sont considérées comme graves mais ne mettent pas sa vie en danger.

“La scène a été examinée ce soir par le bureau technique de Garda et reste préservée pendant la nuit. La voiture a été retirée de la scène et fera l’objet d’un examen médico-légal demain.

“La scène a également été examinée par la pathologiste d’État, le Dr Sally Ann Collis. Le Dr Collis procédera demain à des autopsies sur les deux personnes décédées à l’hôpital régional de Midland, à Tullamore. Le coroner a été informé.

“Une salle d’incident a été établie à la gare de Mullingar Garda et un enquêteur principal (SIO) a été nommé pour mener l’enquête.

“Un officier de liaison avec la famille Garda a été nommé et An Garda Síochána continuera à soutenir la famille impliquée en collaboration avec d’autres agences de l’État.”

« TERRIBLE TRAGÉDIE »

Gardai a également demandé à toute personne disposant d’informations de contacter Gardaí à Mullingar au 044 9384000, la Garda Confidential Line 1800 666 11 ou n’importe quelle station Garda.

Fianna Fail Cllr pour le district de Mullingar-Kinnegad John Shaw a offert ses condoléances à la famille impliquée.

Il a déclaré: “Cela semble être un incident tragique.

“Votre cœur irait à n’importe quelle famille de perdre des enfants dans ce genre de circonstances.

“Je ne connais pas beaucoup de détails pour être honnête, mais peu importe ce qui s’est passé ou comment cela s’est passé, c’est une terrible tragédie pour un quartier calme comme Multyfarnham.”

Sinn Fein TD pour Longford et Westmeath Sorca Clarke a également présenté ses condoléances ce soir.

Elle a déclaré: “Des nouvelles désespérément tristes de Multyfarnham. Pensées et plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches.

« Pensées aussi aux secours et à tous ceux qui leur sont venus en aide.