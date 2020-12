Le dernier vandalisme commis par des automobilistes protestant contre les quartiers à faible trafic a vu parterres de fleurs déterrés et plantes détruites – alors que les conseils ferment les routes résidentielles pour encourager la marche et le vélo.

La «guerre culturelle» entre les conducteurs et les cyclistes a éclaté à la fin du mois de novembre après que les conseils ont reçu un financement gouvernemental pour fermer certaines routes, afin de permettre aux enfants de se rendre à l’école en toute sécurité.

Cependant, les conducteurs d’autodéfense – qui affirment que la fermeture des routes résidentielles a bloqué les routes principales de Londres – ont pris les choses en main.

Lors de la dernière escalade de la guerre, des automobilistes furieux ont arraché les fleurs qui avaient été plantées dans les barrages routiers de Dulwich Village, dans le sud de Londres.

Les photos montrent que les plantes meurent inutilement asphalte et route saupoudrée de terre. Heureusement, les habitants aux doigts verts ont pu remplacer rapidement les ampoules.

Alors que dans d’autres parties de Londres, des caméras de vidéosurveillance ont été vandalisées et des politiciens ont reçu des menaces de mort sur les quartiers à faible trafic (LTN).

Les parents disent qu’ils ont peur de faire du vélo avec leurs enfants sur la route, au cas où les conducteurs en colère contre les mesures les envahiraient de rage.

Un parent, qui avait peur de donner son nom par crainte de représailles, a déclaré que la colère contre les cyclistes leur faisait craindre de faire du vélo avec leurs enfants.

Il a déclaré: « Comme il est triste que les gens soient si en colère de ne pas pouvoir emprunter le chemin le plus court jusqu’à leur maison, ils ont recours au vandalisme.

« Cela montre à quel point ils veulent un environnement dangereux et hautement pollué pour que nos enfants grandissent, plutôt qu’un espace sûr pour qu’ils puissent se déplacer de manière indépendante. »

Le conseiller Richard Leeming a déclaré: « Il était décevant que les planteurs à la jonction de Dulwich Village et de Calton Avenue aient été vandalisés mardi soir.

Heureusement, les habitants aux doigts verts ont pu remplacer rapidement les ampoules qui ont été retirées

« Cependant, je suis très reconnaissant que des bénévoles soucieux de leur communauté aient résolu le désordre si rapidement.

« Le conseil examinera le programme en 2021 et le point de vue de chacun sera alors soigneusement examiné. »

Une étude a montré que deux fois plus de personnes ont commencé à faire du vélo dans la région, depuis l’arrivée du LTN.

Le mois dernier, à Hackney, dans l’est de Londres, des conseillers ont reçu des menaces de mort et des systèmes de vidéosurveillance surveillant les LTN ont été vandalisés.

Le conseiller principal des transports du conseil, Jon Burke, a déclaré: «Un certain nombre de nouveaux compteurs routiers de Hackney ont été cassés et une caméra a subi 20 000 £ de dommages; et les conseillers travaillistes reçoivent des sévices et des menaces de mort ».

Il a tweeté une photo de boîtes à plantes endommagées conçues pour fermer une route aux voitures, ajoutant: « Dans les 24 heures qui ont suivi la livraison de ce nouveau filtre, les fanatiques anti-LTN qui ne peuvent absolument pas accepter de partager les routes avec tous ceux qui utilisent et paient pour eux, ont volé la borne, dégradé les panneaux et cassé les arbres.

«Dégénère, purement et simplement.

En septembre, le conseiller Burke a reçu une lettre anonyme qui menaçait de brûler sa maison pendant qu’il dormait et de le tuer, lui et sa famille, si les LTN n’étaient pas enlevés.

Il disait: « Ouvrez toutes les routes maintenant ou nous deviendrons violents. »

Jeudi, un coroner est entré dans l’histoire juridique en affirmant que la pollution de l’air avait contribué à la mort d’Ella Kissi-Debrah, âgée de neuf ans.

Ella, qui vivait à quelques mètres de la South Circular à Londres, est décédée d’asthme des suites de la pollution atmosphérique en 2013.