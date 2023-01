Des automobilistes règlent un conflit de stationnement avec un jeu de “pierre, papier, ciseaux” en Irlande

Personne n’a joué à un jeu de pierre, de papier et de ciseaux plus stressant et à gros enjeux que ces deux automobilistes qui se disputent la même place de stationnement. La bataille des places de stationnement finit souvent par tourner mal. Parfois même violent. Ces deux pilotes ont montré que cela n’a pas à être le cas. Peut-être ont-ils même fait preuve de la négociation la plus pacifique de tous les temps. Son clip fait maintenant le tour des réseaux sociaux depuis qu’il a été partagé par NowThis sur Instagram. Les deux voitures peuvent être vues l’une en face de l’autre sur une route étroite. Les conducteurs jouent un jeu rapide de pierre, papier, ciseaux et prennent rapidement une décision. Comme il se doit, la partie perdante accepte gracieusement sa défaite et s’en va. La partie gagnante prend la place de parking. Découvrez le clip sain ici:

Les utilisateurs des médias sociaux étaient tout à fait d’accord sur le fait que c’est ainsi que tous les conflits devraient désormais être résolus. Beaucoup ont plaisanté en disant que c’était probablement le Canada puisque les Canadiens sont connus pour avoir un tempérament calme. Bien qu’après avoir découvert que le clip provenait en fait d’Irlande, cela avait toujours du sens pour eux. D’autres ont mentionné que le clip était tout simplement génial. “C’est ainsi que nous devons résoudre les conflits ou une bataille de danse”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre utilisateur a commenté : “C’est ainsi que les étudiants de ma bibliothèque décident qui peut consulter un livre qu’ils veulent tous les deux.”

“Voici comment nous, les adultes, devrions résoudre les problèmes en 2023. Maintenant, nous avons juste besoin d’avoir cette tactique disponible avec le paiement des factures”, a lu un commentaire.

Malheureusement, tous les problèmes de stationnement ne sont pas résolus de cette manière saine. Une utilisatrice de Reddit a récemment demandé à la communauté si elle avait tort de se garer sur deux places de stationnement, a rapporté Express. Elle a poursuivi en expliquant que son mari et elle vivaient dans un complexe d’appartements avec un parking souterrain. Le couple paie deux places de parking, mais ne dispose que d’un seul véhicule. Depuis que d’autres personnes ont commencé à utiliser leur espace de stationnement vide, le couple s’est garé aux deux endroits. Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec un voisin qui lui a laissé une note «grossière».

Selon vous, quelle est la meilleure façon de résoudre les conflits de place de stationnement ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici